Gobernador de Santa Cruz llega a San Julián para dialogar con movilizados

La noche de este sábado, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, llegó al municipio de San Julián para sostener un diálogo con los pobladores movilizados en busca de una solución que permita levantar los bloqueos.

"No queremos que se derrame sangre en el departamento ni en el país. Por eso hemos venido a dialogar y tratar de levantar el bloqueo", afirmó la autoridad antes de instalar la mesa de diálogo con los sectores movilizados.