Gobierno aclara que el estado de excepción no suspende actividades artísticas ni culturales

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía aclaró que las actividades culturales, artísticas y sociales programadas en el país continuarán desarrollándose con normalidad y desmienten versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas restricciones por el Decreto de Estado de Excepción.

A través de un comunicado, esa cartera de Estado afirmó que existe "mala información circulando en las redes sociales sobre el Decreto de Estado de Excepción" y exhortó a la población a revisar e interpretar correctamente los artículos 4 y 5 de la norma.

"La agenda cultural y artística no se suspende" y precisó que "todos los eventos públicos o privados, festivales, conciertos, ferias y expresiones artísticas programadas siguen en pie y se desarrollarán con absoluta normalidad", informó el ministerio

Asimismo, ratificó la continuidad de actividades tradicionales y culturales de relevancia nacional. En ese sentido, señaló que "eventos de gran relevancia, como la celebración del Año Andino Amazónico, continúan plenamente en vigencia bajo las planificaciones preestablecidas por los Gobiernos Autónomos Municipales y los Gobiernos Autónomos Departamentales".

El ministerio aseguró que no existen limitaciones para la circulación de personas ni para la realización de reuniones sociales, comunitarias o culturales. "No existe ninguna restricción para que la gente se reúna, circule o asista a sus actividades cotidianas. Las reuniones sociales, artísticas y comunitarias no se ven afectadas en lo absoluto", indicó.

Por otra parte, la entidad explicó que la medida está dirigida exclusivamente a evitar interrupciones en las vías de comunicación. "La normativa se enfoca única y exclusivamente en prohibir los bloqueos de carreteras y vías (Artículo 4), con el fin de garantizar el libre tránsito", remarcó.

Por último, el ministerio pidió a la ciudadanía verificar la información antes de compartirla y evitar la difusión de rumores. "No te dejes engañar", señala el comunicado, que además reconoce que algunos actores culturales difundieron información errónea por preocupación ante el contenido del decreto.

"Entre todos vamos a frenar los rumores, y vamos a guiarnos siempre por la lectura correcta de las normas", concluye el comunicado.