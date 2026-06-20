Gobierno: "Donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden trabajarán de manera proporcional"

Horas después de la declaratoria del Estado de excepción, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que "en aquellos puntos donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden van a ir trabajando de manera progresiva, pero también de manera proporcional".

En ese marco, remarcó en una entrevista con la red UNITEL que "se mantienen todos los derechos civiles vigentes".

Destacó que "las fuerzas del orden van a trabajar de manera proporcional a la resistencia que encuentren y evidentemente en aquellos casos donde se tenga que detener gente se van a detener todos sus derechos fundamentales".

El presidente Rodrigo Paz decretó en las primeras horas de este sábado Estado de excepción para despejar las rutas del país.

La decisión presidencial se produce en un contexto marcado por señales contrapuestas. La Central Obrera Boliviana (COB) firmó un acuerdo con el Gobierno y anunció el fin de sus medidas de presión.

Sin embargo, organizaciones como la Federación de Campesinos Túpac Katari y los seguidores de Evo Morales ratificaron la continuidad de las movilizaciones y anunciaron la radicalización de los bloqueos.

"En el decreto tenemos todas las medidas administrativas y logísticas necesarias para que se pueda movilizar a todas las fuerzas del orden", señaló el ministro Espinoza.

Explicó que "evidentemente las primera fuerza que está actuando es la Policía, el Ejército será el apoyo en caso de que se rebase".

"Pero nosotros estamos confiados de que la gran mayoría de la población ha entendido de que el bloqueo no solucionan nada y que, en realidad, ha estado siendo la escalera de un pequeño grupo narcoterrorista que ha estado tratando de implementar lo que el presidente decía de manera muy clara: un golpe de estado".

Remarcó que se registran "desmovilizaciones masivas" y "por eso vemos cómo los puntos de bloqueo se han ido abandonando de manera muy rápida".

"Creemos que en las próximas horas en la gran mayoría de los puntos de bloqueo vamos a tener un orden constituido bastante pacífico", sostuvo.