En medio del Estado de Excepción, el Defensor anuncia que realizará acciones y seguimiento a las medidas implementadas

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Publicado el 20/06/2026 a las 20h10
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A pocas horas de la entrada en vigencia del Estado de Excepción, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó a las entidades encargadas de la seguridad y el orden público que garanticen el ejercicio de las atribuciones institucionales de la Defensoría para monitorear y verificar la aplicación de las medidas extraordinarias dispuestas por el Gobierno.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Callisaya recordó que el Estado de Excepción es una figura reconocida por la Constitución Política del Estado y señaló que su vigencia debe ser considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del plazo constitucional de 72 horas, constituyéndose este procedimiento en una garantía esencial del orden democrático.

La autoridad enfatizó que ninguna medida adoptada en el marco del Estado de Excepción puede derivar en restricciones arbitrarias de derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, afectaciones a la integridad personal, detenciones ilegales o vulneraciones contrarias a los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.

Asimismo, indicó que, en cumplimiento de su mandato constitucional y de la Ley Nº 870, la Defensoría del Pueblo realizará acciones permanentes de monitoreo, verificación y seguimiento con el propósito de precautelar el respeto de los derechos y garantías constitucionales de la población.

"En tal sentido, se exhorta a todas las autoridades e instituciones del Estado, particularmente a las entidades encargadas de la seguridad y el orden público, a brindar las facilidades necesarias para el ejercicio de la labor defensorial, permitiendo el acceso oportuno a información, instalaciones, operativos y demás actuaciones vinculadas a la aplicación de las medidas excepcionales", señaló Callisaya.

La Defensoría del Pueblo convocó a los órganos del poder público y a la sociedad en su conjunto a actuar en estricto apego a la Constitución Política del Estado, privilegiando el diálogo democrático, la paz social y la protección integral de los derechos humanos.

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