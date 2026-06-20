El ministro de Defensa aclara que no existe toque de queda en ninguna región del país

País
ABI
Publicado el 20/06/2026 a las 10h19
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno nacional aplicará de manera gradual las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo que declara Estado de Excepción en Bolivia, con la posibilidad de implementar medidas extraordinarias específicas en determinados territorios donde las condiciones de seguridad así lo requieran, informó este sábado el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda.

"No existe toque de queda en ningún lugar del país. Si el día de mañana se tiene que aplicar alguna medida en un municipio o una región específica, se determinará mediante una resolución biministerial entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa", explicó la autoridad.

Justiniano señaló que el decreto establece restricciones de carácter general para todo el territorio nacional por un periodo de 90 días, entre ellas la prohibición de promover actos violentos, bloquear vías, obstaculizar el transporte de alimentos, medicamentos o combustibles, atacar infraestructura crítica o portar explosivos.

Precisó que el Gobierno también previó medidas extraordinarias que podrán aplicarse de manera focalizada en áreas consideradas sensibles. Entre ellas mencionó restricciones temporales a la circulación, limitaciones a reuniones o prohibiciones específicas, siempre bajo criterios de gradualidad y de acuerdo con la evolución de la situación en cada región.

"Tenemos prevista una serie de áreas sensibles que serán evaluadas por el mando conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Las medidas se anunciarán una vez que sean aplicadas y no de manera anticipada", afirmó.

La autoridad remarcó que el objetivo principal del Estado de Excepción es restablecer la normalidad en el país y garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustibles, afectados por más de 50 días de conflictos y bloqueos.

Sostuvo que el Ejecutivo mantiene abierta la vía del diálogo con los sectores movilizados y destacó el reciente acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana, como una muestra de que las demandas legítimas pueden resolverse mediante la concertación.

"El diálogo tiene que prevalecer, pero también debemos garantizar que millones de bolivianos puedan trabajar, abastecerse y desarrollar sus actividades con normalidad. Estas medidas buscan proteger a la población y a los sectores productivos", enfatizó.

Desde la ciudad de El Alto, donde coordinaba las operaciones conjuntas de seguridad, Justiniano indicó que la implementación del decreto se realizará "con calma, sin apuro y haciendo las cosas bien", priorizando la recuperación de la transitabilidad en las carreteras y la protección de la ciudadanía.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tras la declaratoria de Estado de excepción, Bolivia amanece con menos de 40 puntos de bloqueo
2
Policías desbloquean manualmente la carretera a Santa Cruz; maquinaria se quedó sin combustible
3
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción
4
Mundial: Países Bajos se puso en "modo mundial" y goleó a Suecia
5
Gobierno: "Donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden trabajarán de manera proporcional"

Lo más compartido

1
Gobierno: "Donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden trabajarán de manera proporcional"
2
Decreto 5636 obliga a toda persona natural o jurídica a cinco abstenciones y dos obligaciones
3
52 organizaciones exigen a Cepeda y Abelardo respetar los resultados
4
A 200 años de su creación, el Ministerio de Economía plantea cinco pilares para construir la riqueza del futuro
5
Tuto dice que "el Legislativo debe aprobar" el Estado de excepción y cuestiona al Gobierno por la "demora"

Más en País

20/06/2026
En medio del Estado de Excepción, el Defensor anuncia que realizará acciones y seguimiento a las medidas implementadas
A pocas horas de la entrada en vigencia del Estado de Excepción, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó a las entidades encargadas de la seguridad y...
Ver más
20/06/2026
Tupac Katari instruye cuarto intermedio y convoca a ampliado de emergencia para el lunes
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La...
Ver más
Un grupo de camiones que permanecía varado en el sector de Sayari, en la carretera hacia el occidente del país, comenzó a retomar la circulación este sábado tras un operativo de desbloqueo ejecutado...
Ver más
20/06/2026
Después de 40 días: Camioneros varados en Sayari comienzan a circular en la ruta al occidente
El acuerdo suscrito entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, establece 29 compromisos orientados a la pacificación del país.
Ver más
20/06/2026
Acuerdo de 29 puntos: no privatizar, no perseguir; control sindical de las leyes y cumplir ofertas electorales
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó este sábado de necesaria la aplicación del Estado de Excepción en el país debido a los perjuicios ocasionados por 50 días de bloqueos....
Ver más
20/06/2026
Gobernador de Santa Cruz califica de necesaria la aplicación del estado de excepción en el país
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, indicó que respeta la determinación tomada por el Órgano Ejecutivo y anunció que cumplirán su rol en caso de que haya personas...
Ver más
20/06/2026
Presidente del TSJ: “Respetamos las determinaciones y las leyes están para cumplirse”
En Portada
20/06/2026 Seguridad
"Si se tiene que ingresar, se va a ingresar": Oviedo advierte intervención en el trópico
Tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre el estado de excepción, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que las personas que generaron...
vista
20/06/2026 País
Tupac Katari instruye cuarto intermedio y convoca a ampliado de emergencia para el lunes
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La...
vista
20/06/2026 País
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción
Desde las primeras horas de este sábado efectivos militares y policiales se desplazan en Cochabamba. Se trata de las primeras horas del Estado de Excepción que...
vista
20/06/2026 País
Tras la declaratoria de Estado de excepción, Bolivia amanece con menos de 40 puntos de bloqueo
Desde tempranas horas de este sábado, pese al acuerdo que el Gobierno firmó con la Central Obrera Boliviana (COB), Bolivia amaneció con 39 puntos de bloqueo en...
vista
20/06/2026 Fútbol
Decreto 5636 obliga a toda persona natural o jurídica a cinco abstenciones y dos obligaciones
El Decreto Supremo 5636, mediante el cual el presidente Rodrigo Paz declaró el Estado de Excepción por conmoción interna, establece una serie de obligaciones y...
vista
20/06/2026 Cochabamba
Policías desbloquean manualmente la carretera a Santa Cruz; maquinaria se quedó sin combustible
Desde tempranas horas de este sábado, un contingente policial realiza el desbloqueo de la carretera que una Cochabamba con Santa Cruz, levantando piedras y...
vista
Actualidad
A pocas horas de la entrada en vigencia del Estado de Excepción, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó a...
Ver más
20/06/2026 País
En medio del Estado de Excepción, el Defensor anuncia que realizará acciones y seguimiento a las medidas implementadas
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres...
Ver más
20/06/2026 País
Tupac Katari instruye cuarto intermedio y convoca a ampliado de emergencia para el lunes
Un grupo de camiones que permanecía varado en el sector de Sayari, en la carretera hacia el occidente del país, comenzó...
Ver más
20/06/2026 País
Después de 40 días: Camioneros varados en Sayari comienzan a circular en la ruta al occidente
El acuerdo suscrito entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario...
Ver más
20/06/2026 País
Acuerdo de 29 puntos: no privatizar, no perseguir; control sindical de las leyes y cumplir ofertas electorales
Deportes
El Decreto Supremo 5636, mediante el cual el presidente Rodrigo Paz declaró el Estado de Excepción por conmoción...
Ver más
20/06/2026 Fútbol
Decreto 5636 obliga a toda persona natural o jurídica a cinco abstenciones y dos obligaciones
Países Bajos dio una muestra de autoridad en la segunda fecha del Mundial 2026 y aplastó 5 a 1 a Suecia en el NRG...
Ver más
20/06/2026 Fútbol
Mundial: Países Bajos se puso en "modo mundial" y goleó a Suecia
Un triplete de Jonathan David encauzó el 6-0 de la selección de Canadá que logró este jueves su primer triunfo en una...
Ver más
18/06/2026 Fútbol Int.
Canadá golea a Catar y roza el pase a dieciseisavos de final
El espectacular estreno de Leo Messi en el Mundial 2026 estuvo marcado por una mezcla de alegría y angustia.
Ver más
18/06/2026 Fútbol
Reportan que el padre de Messi se encuentra hospitalizado y "en estado grave"
Tendencias
La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada...
Ver más
16/06/2026 Medio Ambiente
Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Doble Click
Con el lema “yoga para un envejecimiento saludable”, se celebrará este domingo (21 de enero) el Día Internacional de...
Ver más
19/06/2026 Vida
Alianza convoca a conmemorar el Día Internacional del Yoga
El nombre de Manuel García-Rulfo se convirtió en tendencia internacional luego de que fuera captado junto a Shakira a...
Ver más
19/06/2026 Música
Quién es Manuel García-Rulfo, el presunto nuevo amor de Shakira
El reconocido artista boliviano Hilarión Camargo continúa en carrera y se acerca cada vez más a la final de The People...
Ver más
18/06/2026 Cultura
Camargo es candidato para conquistar The People Artist
Durante la máxima cita deportiva, la pasión futbolera se multiplica y aumenta la exposición de los menores de edad a...
Ver más
18/06/2026 Conectados
Mundial, una oportunidad para hablar de apuestas online con adolescentes