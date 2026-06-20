Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción; en La Paz están en apronte

Desde las primeras horas de este sábado efectivos militares y policiales se desplazan en Cochabamba. Se trata de las primeras horas del Estado de Excepción que decretó el Gobierno de Rodrigo Paz la madrugada de esta jornada.

El resguardo militar se activó en los principales puentes que conectan a la ciudad de Cochabamba con otras regiones.

En La Paz, la Policía se concentra en el comando de la policía en El Alto y en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

Al operativo se sumó equipo pesado con el objetivo de despejar las rutas bloqueadas.

La decisión presidencial se produce en un contexto marcado por señales contrapuestas: mientras la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) firmó un acuerdo con el Gobierno y anunció el fin de sus medidas de presión.

Sin embargo, organizaciones como la Federación de Campesinos Túpac Katari y los seguidores de Evo Morales ratificaron la continuidad de las movilizaciones y anunciaron la radicalización de los bloqueos.