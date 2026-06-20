Presidente del TSJ: “Respetamos las determinaciones y las leyes están para cumplirse”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, indicó que respeta la determinación tomada por el Órgano Ejecutivo y anunció que cumplirán su rol en caso de que haya personas procesadas, según un reporte de Unitel.

“Respetamos las determinaciones y las leyes están para cumplirse, hay una ley que ya estableció el marco normativo para poder declarar Estado de excepción, el presidente ha emitido el decreto correspondiente, nosotros como Justicia simplemente nos limitamos a cumplir nuestro rol”, manifestó Saucedo.

Explicó que el Órgano Judicial no puede inmiscuirse en atribuciones que corresponden al Ejecutivo, por lo que pondrán a disposición a los jueces de instrucción en caso de que se registren personas procesadas durante los operativos de desbloqueo de caminos.

“Las recomendaciones, como siempre lo hemos manifestado, que cuiden el uso proporcional de la fuerza en caso de extrema necesidad, siempre velando porque las personas lleguen a sus casas tranquilos, que no hay derramamiento de sangre, y que sea realmente excepcional la situación”, expresó la autoridad.