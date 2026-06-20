Reyes Villa respalda el estado de xxcepción y pide actuar con firmeza ante grupos sediciosos

Tras la disposición del Estado de Excepción en el país, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió este sábado al Gobierno nacional actuar con firmeza ante lo que calificó como grupos sediciosos.

“Esperamos que el Gobierno actúe con la firmeza respectiva, como manda la Constitución Política del Estado, y sin contemplaciones, porque he visto que todavía hay grupos sediciosos que están, obviamente, con el fin de terminar la democracia en nuestro país”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Indicó que los 50 días de medidas de presión ocasionaron muertes y perjuicios económicos al país, por lo que consideró que estos hechos no pueden quedar en la impunidad, y exigió la activación de acciones legales contra los responsables.

“Lamento que todavía existan subversivos, que todavía haya ese tipo de actitudes de los que nunca han querido diálogo y lo único que han buscado es el quiebre de la democracia (…) Esto no puede quedarse así, a todos los culpables, las cabecillas, tienen que realmente ponerles todo lo que significa el peso de la ley”, apuntó.

La autoridad edil expresó su expectativa de que hasta el martes se retorne a la normalidad en las distintas regiones. Asimismo, pidió a las alcaldías provinciales de Cochabamba coadyuvar con la limpieza de las vías para garantizar la libre transitabilidad.

Reyes Villa anunció que los parlamentarios de su fuerza política respaldarán el decreto de Estado de Excepción, que será tratado la noche de este sábado en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que las fuerzas del orden procedan al desbloqueo de las carreteras.

“Vamos a estar coadyuvando absolutamente con todo para mover el aparato productivo, hacer el servicio que tenemos que hacer. Esperamos que ahora pueda llegar el desayuno escolar, el asfalto y que podamos normalizar el tema de los carburantes”, afirmó.