Bolivia recibe el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño 5534 con ceremonias ancestrales

Bolivia recibió este domingo el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco 5534 con rituales y ceremonias ancestrales desarrollados en distintos sitios sagrados del país. Miles de personas se congregaron desde tempranas horas para recibir los primeros rayos del sol, en una celebración que simboliza el inicio de un nuevo ciclo de renovación espiritual y energética.

La festividad, conocida como Willka Kuti o “retorno del sol”, coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur y representa una de las expresiones culturales más importantes de los pueblos indígenas de Bolivia. Durante la jornada, se realizaron rituales de agradecimiento a la Pachamama y pedidos de prosperidad para el nuevo ciclo.

Uno de los principales actos se llevó a cabo en la Apacheta de La Cumbre, en el departamento de La Paz, donde ciudadanos y autoridades esperaron el amanecer para recibir la energía del nuevo año. Asimismo, en Samaipata, Santa Cruz, se desarrollaron ceremonias tradicionales acompañadas de actividades culturales. En el marco de esta conmemoración, el Gobierno ratificó el feriado nacional por el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco y determinó su traslado al lunes 22 de junio, con suspensión de actividades laborales y administrativas en todo el país. La medida busca facilitar la participación de la población en las actividades culturales y ceremoniales vinculadas a esta fecha ancestral.