Convoy de cisternas llega a Senkata; el ministro Blanco anuncia que el suministro de combustibles en La Paz se normalizará esta semana

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 21/06/2026 a las 15h22
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La mañana de este domingo, durante la segunda jornada del Estado de excepción, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó que en el transcurso de la jornada llegan cisternas a la planta de Senkata, en El Alto, y pidió paciencia a las personas que están en las filas de los surtidores

En ese marco, la autoridad anunció que el suministro de combustibles se irá regularizando en los próximos días. Este domingo se cumple el segundo día del Estado de excepción que decretó el Gobierno para despejar las rutas del país.

Al mediodía de este domingo, un contingente de policías y militares despejaron la ruta La Paz - Oruro, pero además despejaron la ruta hacia Desaguadero, donde estaba detenido un grupo de cisternas.

"Están llegando cisternas, el objetivo de este decreto era liberar al país de este bloqueo que ha afectado tanto a la sociedad, de manera pacífica estamos logrando que las cisternas estén llegando. Yo calculo que vamos a llegar a estar todo normal en esta semana, pero tenemos que tener paciencia", indicó la autoridad.

Blanco indicó que aproximadamente 60 cisternas llegaron desde Desaguadero a la planta de Senkata y que están realizando los análisis de laboratorio para verificar y garantizar la calidad del carburante.

"Combustible hay, tenemos que verificar la calidad y normas que cumplir, nosotros hemos sacado un decreto para que la gasolina que recibe la población no cause problemas en sus movilidades", sostuvo en referencia a los procedimientos de fiscalización a los que se someten los combustibles luego de los problemas por al gasolina desestabilizada.

El anuncio de la normalización en el abastecimiento de combustible se da en el marco de la segunda jornada de Estado de excepción dictado por el presidente Rodrigo Paz y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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