El Estado de Excepción fue aprobado esta madrugada con más de 2/3 de la Asamblea

Con más de dos tercios de voto, la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la madrugada de este domingo el decreto de estado de excepción que tendrá la vigencia de 90 días, por lo que la medida definida por el presidente Rodrigo Paz tiene plena vigencia.

Pasadas las 2:30 de este domingo la aprobación logró más de dos tercios. "Por lo tanto queda vigente el estado de excepción en Bolivia", concluyó Diego Ávila, quien presidió la sesión ante la ausencia de Lara.

La sesión se inició con polémica porque el vicepresidente Edmand Lara la convocó para las 11 de la noche del sábado, con el requisito de que los legisladores deberían estar presentes obligatoriamente. El segundo mandatario fue señalado por intentar la participación de todos los legisladores, porque algunos no pudieron llegar debido a la falta de vuelos en la jornada.

Lara se había pronunciado en contra del estado de excepción, junto con parlamentarios disidentes del PDC y de Alianza Popular. Legisladores de Libre, Unidad y Súmate se pronunciaron a favor del decreto.

Lara no estuvo presente para la mayoría del debate y la votación, dado que sufrió una descompensación en su salud y fue llevado a un centro médico, según informó el presidente del Senado, Diego Ávila.

Los parlamentarios que apoyaron el decreto argumentaron que la medida es necesaria, debido a que consideran criminal el bloqueo de caminos que dura más de 50 días. También hubo voces que reprocharon la demora del Gobierno en la declaratoria y el rol de entidades como la Defensoría del Pueblo, al considerar que favorecieron a los manifestantes.