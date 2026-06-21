Otro conflicto menos: Surge acuerdo en San Julián y definen levantar los bloqueos

La madrugada de este domingo, a las 01.30, se resolvió otro de los conflictos que golpea a Bolivia. Autoridades y sectores movilizados de San Julián (municipio de Santa Cruz) lograron firmar un acuerdo que incluye las demandas de quienes protagonizaron bloqueos por más de 35 días.

"Levantar el bloqueo inmediatamente en San Julián", añadió el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco como parte de los compromisos que se deben asumir tras el espacio de diálogo. A ello, los manifestantes respondieron al unísono: "¡Sí!".

Tras la negociación, los movilizados acordaron levantar la medida de presión y proceder al desbloqueo del municipio. La decisión se dio luego de analizar las demandas planteadas en el encuentro.

Con este acuerdo, se prevé la normalización progresiva de la circulación en la zona, que permanecía bloqueada desde hace 38 días.

Uno de los ejes centrales es el proyecto carretero San Julián-Brecha Casarabe (57 km), con diseño final concluido y ejecución prevista hasta 2027. La Gobernación informó que cuenta con Bs 22 millones para iniciar obras en 10 kilómetros en las próximas semanas, mientras los movilizados exigen un decreto que garantice financiamiento y cronograma oficial.

El pliego también incluye pedidos de mantenimiento de caminos, electrificación, mejoras en salud y educación, acceso a agua, atención a conflictos de tierra y el abastecimiento de diésel y gasolina, además del retorno policial a la zona.