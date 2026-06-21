La Paz-Desaguadero y La Paz-Oruro quedan expeditas; Justiniano afirma que "Bolivia empieza a normalizarse"

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que las carreteras La Paz-Desaguadero y La Paz-Oruro fueron habilitadas para la circulación vehicular tras los operativos de desbloqueo ejecutados en las últimas horas.

La autoridad señaló que la reapertura de ambas rutas representa un avance en el proceso de normalización del país luego de más de 50 días de conflictos y cortes de carretera. Explicó que las columnas desplazadas desde la ciudad de El Alto y desde Oruro lograron encontrarse en el sector de Panduro, consolidando la apertura total de la vía.

"Bolivia empieza a normalizarse La ruta La Paz-Oruro ya está despejada, ya no hay bloqueos y está expedita", expresó Justiniano al anunciar que ambos tramos ya se encuentran expeditos para el tránsito de vehículos.

No obstante, advirtió que en algunos sectores todavía existen piedras, montículos de tierra y otros restos dejados por los bloqueos, por lo que recomendó a los conductores circular con precaución.

Asimismo, indicó que continúan las labores de limpieza en las carreteras y pidió el apoyo de los gobiernos municipales para acelerar la rehabilitación total de las vías.

La autoridad también destacó el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana durante los operativos de despeje, que permitieron restablecer la transitabilidad en rutas estratégicas para el transporte de pasajeros, carga y combustible.

"Esta es la victoria de esa gente que tanto ha aguantado tantos días y tantos problemas que han habido en el país, y que hoy ya empiezan a solucionarse", sostuvo mientras supervisaba las labores de limpieza en el camino a Oruro.

21 de junio de 2026 (Urgente.bo).- El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que las carreteras La Paz-Desaguadero y La Paz-Oruro fueron habilitadas para la circulación vehicular tras los operativos de desbloqueo ejecutados en las últimas horas.

La autoridad señaló que la reapertura de ambas rutas representa un avance en el proceso de normalización del país luego de más de 50 días de conflictos y cortes de carretera. Explicó que las columnas desplazadas desde la ciudad de El Alto y desde Oruro lograron encontrarse en el sector de Panduro, consolidando la apertura total de la vía.

"Bolivia empieza a normalizarse La ruta La Paz-Oruro ya está despejada, ya no hay bloqueos y está expedita", expresó Justiniano al anunciar que ambos tramos ya se encuentran expeditos para el tránsito de vehículos.

No obstante, advirtió que en algunos sectores todavía existen piedras, montículos de tierra y otros restos dejados por los bloqueos, por lo que recomendó a los conductores circular con precaución.

Asimismo, indicó que continúan las labores de limpieza en las carreteras y pidió el apoyo de los gobiernos municipales para acelerar la rehabilitación total de las vías.

La autoridad también destacó el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana durante los operativos de despeje, que permitieron restablecer la transitabilidad en rutas estratégicas para el transporte de pasajeros, carga y combustible.

"Esta es la victoria de esa gente que tanto ha aguantado tantos días y tantos problemas que han habido en el país, y que hoy ya empiezan a solucionarse", sostuvo mientras supervisaba las labores de limpieza en el camino a Oruro.