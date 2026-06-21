Rodrigo Paz augura un tiempo de democracia para la región tras felicitar al electo colombiano De la Espriella

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 21/06/2026 a las 22h27
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz felicitó a través de sus redes sociales al candidato presidencial de Colombia, Abelardo Espriella, que según los resultados preliminares se impuso al candidato de izquierda Iván Cepeda. Este último señaló que impugnará mesas electorales.

"Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso", señala la publicación del mandatario boliviano.

Paz le desea éxito De la Espriella y lo invita a "trabajar juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos".

El preconteo de Colombia da como ganador a De la Espriella; sin embargo, la diferencia con el candidato de izquierda, Iván Cepeda, es de 250.820 votos.

Debido a la estrecha diferencia los colombianos esperan el resultado del conteo oficial, que comenzó este domingo, y será el que definirá al ganador oficial de esta contienda electoral.

De la Espriella es abogado penalista y hace once meses fundó el movimiento Defensores de la Patria, con el que este domingo logró la victoria en su rápido ascenso político.

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