Cocaleros del trópico se reúnen de emergencia hoy para evaluar los bloqueos

La coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba convocó a una reunión para este lunes para una evaluación de los bloqueos y el estado de excepción, que aún persisten en varias zonas de Bolivia, en especial en Cochabamba, según Unitel.

El representante de la Federación Yungas Chapare, Eduardo Yucra, señaló que la reunión se realizará a partir de las 15:00 en las instalaciones de la coordinadora en Lauca Ñ.

“La reunión es para tomar decisiones y hacer una evaluación de nuestras confederaciones que a estas alturas están divididos”, sostuvo uno de los dirigentes en una transmisión de RKC.

El mismo dirigente indicó que la dirigencia no se puede adelantar a asumir alguna decisión.

“No podemos adelantarnos de declarar cualquier cuarto intermedio, sino que tenemos que consultar a nuestras organizaciones matrices”, sostuvo a tiempo de cuestionar la decisión de la Central Obrera Boliviana (COB) de levantar los bloqueos tras un acuerdo con el Gobierno.

La convocatoria se realiza en el día 52 de protestas en el país, jornada en la que la mayoría de los bloqueos se concentran en Cochabamba.

Entre los principales temas que serán abordados durante la reunión se encuentran la declaratoria de estado de excepción anunciada por el gobierno de Rodrigo Paz y los recientes cortes del servicio eléctrico registrados en distintas regiones del país, según RKC.

Los dirigentes señalaron que continuarán con las medidas de lucha y movilización pese a lo que calificaron como “traiciones” de la Central Obrera Boliviana (COB) y de dirigentes de la organización Tupak Katari del departamento de La Paz. Ambos sectores determinaron declarar un cuarto intermedio en sus movilizaciones, mientras que Mario Argollo suscribió recientemente un convenio con el Gobierno nacional.

“Nuestra lucha no es por una reivindicación sectorial; es en defensa de los recursos naturales, del litio, de las tierras raras y de los minerales estratégicos, además de estar en contra de la privatización”, manifestaron los dirigentes durante una conferencia de prensa realizada en Radio Kawsachun Coca la noche de este domingo.

La reunión de emergencia definirá las próximas acciones que asumirán las organizaciones afiliadas a las Seis Federaciones en el marco de la actual coyuntura política y social del país.