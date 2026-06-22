Estado de Excepción: Defensoría señala que la mayoría de las intervenciones fueron pacíficas

La Defensoría del Pueblo informó que la mayoría de los operativos de desbloqueo ejecutados por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas durante la vigencia del Estado de Excepción se desarrollaron de manera pacífica, aunque se registraron algunos episodios de resistencia en determinados puntos del país.

El dato forma parte del segundo reporte de monitoreo presentado por el defensor del Pueblo sobre la aplicación de la medida excepcional, que también da cuenta de una reducción significativa de los puntos de bloqueo respecto a jornadas anteriores.

Según la institución, durante el domingo 21 de junio se realizaron 24 acciones de verificación en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Beni. Las tareas incluyeron inspecciones en puntos de bloqueo, monitoreo de operativos de desbloqueo, visitas a celdas policiales, centros hospitalarios y estaciones de servicio.

La Defensoría verificó la persistencia de algunos bloqueos en sectores de La Paz y Cochabamba, además del avance de los operativos de despeje de vías. Asimismo, destacó que los mayores avances en la restitución de la transitabilidad se registraron en Santa Cruz y Oruro, donde varias rutas estratégicas quedaron habilitadas.

Por otra parte, servidores defensoriales realizaron seguimiento a dos personas aprehendidas en Cochabamba durante los operativos de despeje efectuados el 20 de junio, con el fin de verificar su situación jurídica en el marco de la protección de los derechos humanos.

Respecto a posibles afectaciones a la integridad personal, la Defensoría señaló que no recibió reportes de personas heridas durante las jornadas del 20 y 21 de junio. Sin embargo, registró el accidente de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana en el sector de Sayari, Cochabamba, hecho que dejó seis personas fallecidas. Sobre este caso, anunció que solicitará información oficial a las autoridades competentes.

La institución también informó que dará seguimiento a una denuncia relacionada con la presunta obstaculización del trabajo de un equipo de prensa en un punto de bloqueo de la ciudad de El Alto, en resguardo de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información.