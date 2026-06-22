El Gobierno alista el ingreso al trópico bastión de Evo: “Nuestro objetivo es hacerlo con tranquilidad”, dice Oviedo

El Gobierno señaló que alista, en el marco del estado de excepción, un plan para ingresar al trópico de Cochabamba, donde se mantienen los puntos de bloqueo que cortan la ruta nueva que une ese departamento con Santa Cruz, según un reporte de Unitel.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló en una entrevista con La Revista de la red UNITEL que este lunes se reunirá con el titular de Defensa, Ernesto Justiniano, y la cúpula de la Policía y las Fuerzas Armadas para trazar el plan.

“Hoy nos vamos centrar con el ministro de Defensa, con el Alto Mando Militar y Alto Mando Policial, para planificar el ingreso al trópico de Cochabamba”, señaló.

“Creo que hasta la noche tendremos un plan de ingreso, nuestro objetivo es hacerlo con tranquilidad, con calma, como se ha venido desarrollando hasta el momento”, señaló.

En ese marco, Oviedo anunció que “en las próximas horas ya vamos a decirle al país a qué hora vamos a ingresar”.

La coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba convocó a una reunión el lunes para una evaluación de los bloqueos, que aún persisten en varias zonas de Bolivia, en especial en Cochabamba.

Eduardo Yucra, representante de la federación Yungas Chapare, señaló que la reunión se realizará a partir de las 15:00 en las instalaciones de la coordinadora en Lauca Ñ.

La autoridad afirmó que “este bloqueo fue organizado por Evo Morales” para destruir la economía de Bolivia y concretar un golpe de Estado contra el presidente Rodrigo Paz.