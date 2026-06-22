Puntos de bloqueo se reducen a seis y reportan un policía herido por artefacto explosivo

Los puntos de bloqueo se redujeron hasta la tarde de este lunes a seis, concentrados principalmente en el departamento de Cochabamba, mientras que un efectivo policial resultó herido durante los operativos de desbloqueo a causa de un artefacto explosivo.

La evaluación del estado de las carreteras fue realizada por el vocero oficial de la Presidencia, José Luis Gálvez, en el tercer día de vigencia del estado de excepción que rige en el país que apunta a devolver la transitabilidad a los vehículos.

“En estas 48 horas, los bloqueos han reducido sensiblemente en las vías principales. Hemos bajado de más de 50 bloqueos movilizados a un total de 6 activos; en este momento, concentrados fuertemente en el departamento de Cochabamba”, informó.

El estado de excepción, dispuesto en el Decreto Supremo 5636, fue anunciado por el presidente Rodrigo Paz la madrugada el sábado 21 de junio.

La medida permitió la liberación de los puntos instalados en varios tramos de la carretera La Paz – Oruro, La Paz – Desaguadero, en Santa Cruz – Beni y otras regiones del país.

Por otro lado, Gálvez lamentó que producto de los operativos de desbloqueo, un efectivo de la Policía resultó herido en la localidad de Llavini, Cochabamba, producto de las esquirlas de un artefacto explosivo.

Para el vocero presidencial, ese tipo de hechos demuestra cómo están actuando algunos de los bloqueadores con el objetivo de ocasionar daño a la población.

Recordó que, en los trabajos de despeje de vías, se desactivaron otros artefactos explosivos que estaban alrededor de la carretera y que buscaban dañar la integridad de las fuerzas del orden.