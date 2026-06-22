Ruta La Paz–Desaguadero queda completamente expedita, tras los trabajos de limpieza

País
Redacción Central
Publicado el 22/06/2026 a las 17h22
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Los ministros de Defensa y de Gobierno verificaron el estado de la carretera fronteriza y destacaron el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para restablecer plenamente la transitabilidad, según un reporte de prensa del Gobierno.

Desaguadero, La Paz, 22 de junio de 2026.- Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmaron este lunes desde Desaguadero que la carretera que conecta a La Paz con la frontera peruana se encuentra completamente expedita, tras las tareas de limpieza y rehabilitación de la vía ejecutadas por efectivos militares, policiales y maquinaria pesada de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Ambas autoridades, junto con el Alto Mando Militar, encabezaron una caravana militar-policial que recorrió la ruta para verificar las condiciones de transitabilidad y constatar que los trabajos de limpieza y despeje de escombros fueron concluidos con éxito en toda la carretera.

“Estamos en la puerta de Desaguadero. No solamente ya no hay bloqueo, sino que se ha procedido a la limpieza. Las Fuerzas Armadas, a través del Regimiento Lanza y la Base Naval de Guaqui, realizaron desde tempranas horas un trabajo coordinado junto a la maquinaria de la ABC para concluir el despeje de la carretera”, informó el ministro Justiniano.

La autoridad explicó que actualmente la única dificultad en el sector es la congestión vehicular generada por la gran cantidad de motorizados que buscan retomar sus actividades luego de más de 50 días de bloqueo, por lo que recomendó prudencia a los conductores.

Justiniano calificó la habilitación de la ruta como “una victoria de la gente”, especialmente de quienes permanecieron afectados por las restricciones al tránsito durante varias semanas. Asimismo, destacó la coordinación, planificación y operación conjunta desarrollada entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para restablecer la circulación en uno de los principales corredores internacionales del país.

“Esta es una victoria de aquellos que han estado tanto tiempo bloqueados y que a partir de ahora ya pueden tener una vida normal”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la reapertura de la vía representa la recuperación de la normalidad y el retorno de las actividades económicas, comerciales y productivas en la región.

“Lo que estamos haciendo acá es devolver la normalidad. Hoy vemos a la gente trabajando, comerciando y retomando sus actividades después de largos 50 días de bloqueo. Esa es la Bolivia que queremos”, manifestó.

La autoridad resaltó además el trabajo coordinado entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y el libre tránsito en la zona. “Con humildad, pero también con firmeza, estamos recuperando la normalidad y la convivencia entre los bolivianos”, sostuvo.

Durante la inspección, Justiniano destacó que la jornada se desarrolló con absoluta tranquilidad y sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza. “No hemos tenido ninguna resistencia el día de hoy. Ayer hubo un conflicto muy leve que fue solucionado oportunamente. La jornada ha transcurrido con tranquilidad”, señaló.

El ministro de Defensa anunció además que efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas permanecerán desplegados en distintos puntos de la carretera para resguardar la ruta y garantizar que continúe abierta al tránsito vehicular.

Finalmente, ambas autoridades reiteraron que las carreteras La Paz–Desaguadero, La Paz–Oruro y Cochabamba–Oruro se encuentran habilitadas, consolidando el restablecimiento progresivo de la circulación en las principales rutas estratégicas del occidente del país y permitiendo la normalización del transporte de personas, mercancías y servicios esenciales. Además, convocaron a las autoridades locales y a la población a preservar el clima de tranquilidad alcanzado para asegurar la continuidad del libre tránsito y el desarrollo de las actividades económicas en beneficio de todos los bolivianos.

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