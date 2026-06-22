Santa Cruz enfrentará desde este martes el frío más intenso del año por surazo

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Publicado el 22/06/2026 a las 15h11
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Santa Cruz enfrentará desde este martes el frente frío más intenso de 2026, con temperaturas mínimas cercanas a los 10 grados, vientos fuertes del sur y probabilidad de heladas en los valles, según pronósticos meteorológicos y la alerta naranja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El meteorólogo Luis Alberto Alpire informó que el descenso térmico se extenderá durante los siguientes días por el ingreso de una masa de aire frío asociada al avance del surazo que alcanzó al departamento este lunes.

“A partir de este martes hasta el viernes vamos a tener temperaturas mínimas de 10 a 12 grados y máximas de entre 16 y 20 grados”, explicó el profesional.

La alerta meteorológica del Senamhi advierte que el frente frío provocará descensos bruscos de temperatura de entre 6 y 12 grados por debajo de los valores normales para cada región afectada entre el 22 y el 24 de junio.

El fenómeno alcanzará a 12 provincias de Santa Cruz: Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Warnes, Andrés Ibáñez, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Chiquitos, Cordillera y Germán Busch.

La entidad también prevé heladas en los valles de las provincias Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande, donde las temperaturas podrían descender entre 0 y 2 grados desde la madrugada del miércoles, mientras que las máximas llegarían hasta los 24 grados.

Alpire anticipó que la noche de San Juan tendrá un marcado descenso térmico en la región cruceña, con una temperatura cercana a los 12 grados y ráfagas de viento del sur superiores a los 40 kilómetros por hora.

El frente frío también afectará a Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Beni. El Senamhi activó la alerta naranja en sectores de esos departamentos por descensos bruscos de temperatura.

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