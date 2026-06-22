Secretario General de la OEA señala que bloquear bienes esenciales no es forma aceptable de protesta

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó su apoyo a las autoridades electas en Bolivia y condenó los bloqueos. Consideró que obstaculizar bienes esenciales y asistencia humanitaria no debe considerar como forma aceptable de protesta.

El funcionario internacional se pronunció luego de más de 50 días de bloqueos de caminos, que afectaron el abastecimiento de alimentos y combustible, principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto. Los piquetes fueron promovidos por dirigentes que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“La Secretaría General condena los bloqueos recientes que afectan el tránsito de bienes y servicios necesarios y urgentes, incluyendo combustible, medicamentos y otras necesidades de la población”, dice el comunicado.

Asimismo, señaló que, si bien se protege el derecho a la protesta pacífica, “las acciones que obstaculizan la circulación de bienes esenciales, servicios y asistencia humanitaria socavan los derechos de la población y no deben considerarse formas aceptables de protesta”.

Anunció que una misión técnica de verificación de hechos se desplegará en las próximas semanas a Bolivia, con el objetivo de evaluar la situación sobre el terreno, reafirmar el valor del diálogo como mecanismo para resolver diferencias y apoyar los esfuerzos para preservar la estabilidad institucional.