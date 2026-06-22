La semana inicia con 12 puntos de bloqueo que se concentran en la ruta nueva Cochabamba – Santa Cruz y hacia Oruro

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que aún se registran puntos de bloqueos en carreteras, los cuales se concentran en el departamento de Cochabamba, tras más de 50 días de movilizaciones, en el país, según un reporte de Unitel.

De acuerdo al mapa de transitabilidad, hasta pasadas las 06:00 de este lunes 22 de junio, las medidas de presión se mantenían en 12 puntos interdepartamentales, los cuales están principalmente en la carretera nueva entre Cochabamba y Santa Cruz, cerca del trópico, además de la vía que va hacia Oruro.

Estos bloqueos se mantienen pese a que, durante las primeras horas del sábado, desde el Gobierno dictaran Estado de Excepción en todo el territorio nacional.

Desde entonces, la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas ejecuta operativos para desbloquear las diferentes rutas interdepartamentales, teniendo que utilizar maquinaria pesada para poder retirar todo el material que había sido dejado sobre las vías para impedir el paso.

Ante esto, y luego de 50 días varados, los transportistas empezaron a transitar y así poder finalmente poder llegar hasta su destino.

Sin embargo, las medidas de presión que aún se mantienen por parte de sectores evistas pueden cambiar o no su rumbo este lunes, ya que desde su dirigencia convocaron a una reunión para esta jornada para evaluar el tema de los bloqueos.