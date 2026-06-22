Tragedia aérea: velan a los pilotos de la FAB fallecidos en cerro Sayari en tareas de apoyo

Familiares, amigos y camaradas velan los restos de los pilotos fallecidos en el trágico accidente aéreo de la aeronave tipo Cessna de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que el sábado partió de El Alto a Cochabamba durante en un vuelo de apoyo a los afectados por los bloqueos en Bolivia en la zona de Tres Cruces, en el cerro de Sayari.

Según los datos proporcionados por la institución militar, a bordo de la aeronave se encontraban seis personas, cuatro miembros de la Fuerza Aérea (FAB) y dos civiles, quienes perdieron la vida a consecuencia del siniestro.

Entre las víctimas identificadas por la Fuerza Aérea Boliviana se encuentran el Tcnl. Dema C. V. P., de 47 años el My. Av. Ariel M. S., de 38 años, el Cap. Av. Marcelo A. P. B., de 34 años el Tte. Av. Franz G. T. M., de 31 años, Ericka B. F., de entre 30 y 35 años y Ariadne L. B., de 5 años de edad.

El velorio se realiza en el salón Concordia en medio de profundas muestras de dolor y pesar por la lamentablemente pérdida de seis vidas.

Investigación

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público dispuso el desplazamiento inmediato de una Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y de forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hasta el sector de Tres Cruces, zona de Sayari, donde se registró la caída de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con el objetivo de iniciar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias y causas del hecho.

“Una vez que se tomó conocimiento del accidente aéreo, el Ministerio Público activó de manera inmediata los mecanismos de coordinación interinstitucional para el traslado de fiscales y peritos al lugar del siniestro, a fin de realizar los actos investigativos correspondientes y coadyuvar en el esclarecimiento de este lamentable hecho”, señaló Tejerina.