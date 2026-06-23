Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes postergar la interpelación a la ministra de Salud, Marcela Flores. La sesión fue reprogramada para el 3 de julio.

"Queda aprobada la justificación presentada por la ministra de Salud, en consecuencia se fija nueva fecha y hora para el día viernes 3 de julio a horas 10:00", mencionó Roberto Castro, presidente de la Cámara de Diputados.

La postergación fue aprobada tras una votación que contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores. La ministra de Salud envió una carta a la ALP en la que señaló que no podía asistir a la sesión debido a la labor que cumple en el Comité de Crisis sanitaria, conformado tras los conflictos que se extendieron por más de 50 días.

La sesión plenaria de este martes estuvo dirigida por Castro ante la ausencia del presidente nato de la ALP, Edmand Lara, por temas de salud.

La interpelación a Flores está relacionada con la gestión de la salud pública, en particular con la Caja Nacional de Salud (CNS), el proyecto de construcción y equipamiento del Hospital de Tercer Nivel Materno Infantil de El Alto y el Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel del Bicentenario.