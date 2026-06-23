La Fundación Agrecol Andes celebra 25 años de trayectoria institucional

La Fundación AGRECOL Andes celebra 25 años de trabajo promoviendo la agroecología, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible en Bolivia.

Desde su creación, el 8 de junio de 2001, la institución ha trabajado junto a productores, consumidores, organizaciones sociales, cooperación internacional, academia e instituciones públicas y privadas.

En estos 25 años, más de 4.000 familias fueron fortalecidas mediante sistemas agroecológicos sostenibles, mejorando sus capacidades productivas, económicas y organizativas.

AGRECOL Andes impulsó más de 500 sistemas agroforestales y la reforestación de más de 80 hectáreas, promoviendo modelos resilientes frente al cambio climático.

Asimismo, se construyeron más de 500 sistemas de agua para fortalecer la producción y mejorar las condiciones de vida de familias rurales y periurbanas.

Más de 20.000 personas fueron capacitadas en producción ecológica, bioinsumos, manejo del agua, comercialización alternativa y alimentación saludable.

La Fundación promovió más de 25 espacios de comercialización ecológica, entre ellos ECOferias y la plataforma BolSaludable, acercando alimentos sanos y libres de químicos a las familias.

Más de 250 familias agricultoras fueron acreditadas mediante el Sistema Participativo de Garantía (SPG), respaldado por la Ley 3525.

AGRECOL Andes también impulsa procesos de incidencia social y política vinculados a agroecología, gestión integral del agua, agricultura urbana y periurbana, economía social solidaria y seguridad alimentaria.

La institución trabaja articuladamente con redes nacionales e internacionales como MAELA, RAUPB y GTCC-J, además de aliados de cooperación como MISEREOR, Pan para el Mundo, Islas de Paz, Humundi y la Unión Europea.

El acto central de celebración por los 25 años se realizará el próximo 9 de junio en la Casona Muyurina, con participación de autoridades, productores agroecológicos y aliados institucionales.

Como parte de esta celebración, productores ecológicos presentarán una muestra representativa de alimentos frescos y transformados, semillas nativas, granos andinos, frutas, verduras, miel, lácteos artesanales y otros productos elaborados bajo principios agroecológicos.

AGRECOL Andes reafirma su compromiso de continuar promoviendo sistemas alimentarios sostenibles, saludables y justos, fortaleciendo procesos que contribuyan al cuidado de la vida y al bienestar de las futuras generaciones.