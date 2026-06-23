Gobierno y Gobernación logran acuerdo en Yapacaní y se levantan los bloqueos en Santa Cruz

Tras una jornada de diálogo entre autoridades nacionales, departamentales y dirigentes sociales, se logró un acuerdo que permitió levantar los bloqueos de caminos en el municipio de Yapacaní y restablecer la transitabilidad en las carreteras de Santa Cruz.

El último punto que permanecía en el departamento, ubicado en el kilómetro 50 de la carretera Santa Cruz - Cochabamba, fue despejado luego de la firma de un acuerdo de 14 puntos entre el Gobierno Nacional, la Gobernación Cruceña y representantes de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios Productores Agroforestales Ecológicos "El Chore".

Entre los acuerdos alcanzados se estableció la instalación de mesas técnicas para el próximo 6 de julio, donde se analizará el alcance del Decreto Supremos N.º 5502. Además, el Gobierno comprometió la continuidad de un fideicomiso de Bs 2.500 millones a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), con una tasa fija preferencial del 5%, destinado a la reactivación de pequeños productores.

Asimismo, se acordó coordinar acciones con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y el SENASAG para abordar la liberación de biotecnología en semillas, además de implementar parcelas piloto de investigación de granos mediante el Centro de Investigación Agrícola Tropical.

La reunión contó con la participación del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez; y el jefe departamental del SENASAG Santa Cruz, Facundo Altamirano, quienes participaron en las negociaciones para encontrar una salida al conflicto.