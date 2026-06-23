En seis años el gasto de gases lacrimógenos para represión sube en 78 %

País
La Prensa
Publicado el 23/06/2026 a las 9h26
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Contener las movilizaciones sociales es en la actualidad un 78 por ciento más oneroso para el Estado que hace seis años. El presupuesto asignado por el Gobierno para contener protestas sociales experimentó ese incremento desde 2020.

Este aumento resulta de la comparación directa entre los registros financieros de 2020, durante la gestión de Jeanine Áñez, quien autorizó el desembolso de 5,6 millones de dólares para la adquisición de equipos policiales, mientras que la asignación actual asciende a 10 millones de dólares, exactamente de 68.150.928 bolivianos, una cifra oficial inscrita en la Resolución Ministerial 047/2026 aprobada por el Ministerio de Gobierno, que dirige Marco Antonio Oviedo.

La diferencia neta representa un aumento de 4,4 millones de dólares en seis años, lo que equivale a una variación de 78,5 por ciento. Este porcentaje demuestra en términos financieros que el Tesoro General de la Nación destina en la actualidad casi el doble de recursos que en la crisis de la pasada década para comprar el mismo tipo de material represivo que usa la Policía.  Esta alza en el gasto de material policial coincide con un escenario de alta tensión social y bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que revela que la preservación del orden público representa una importante carga fiscal para el país en crisis.

Hasta fines de 2019, las compras de agentes disuasivos operaron bajo un esquema de estricta confidencialidad institucional. El Gobierno de Evo Morales centralizó las adquisiciones de forma directa con la factoría brasileña Cóndor, amparado en decretos supremos que clasificaron el volumen y los montos bajo la categoría de seguridad nacional. Debido a que estas partidas figuraban de forma global dentro del presupuesto de Fortalecimiento instituciona de las Fuerzas Armadas y la Policía, no existen registros específicos desglosados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).  No obstante, los reportes de auditoría interna del Ministerio de Defensa mantuvieron el carácter de información reservada. Este modelo impidió la fiscalización civil del material bélico no letal almacenado en los depósitos estatales, lo que dejó sin cifra base el gasto real de ese periodo.   

La administración interina de Áñez rompió el monopolio de la compra directa y delegó la operación a un tercero. El Ministerio de Gobierno suscribió un contrato por 5,6 millones de dólares con la empresa intermediaria de origen norteamericano Bravo Tactical Solutions para la provisión de cartuchos de gas de la firma Cóndor. Empero el proceso derivó en una investigación por legitimación de ganancias ilícitas y sobornos que involucró al exministro Arturo Murillo. Un dictamen del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Florida, ratificó un daño económico y ordenó el pago de indemnizaciones al Estado boliviano.

“Arturo Murillo tuvo un papel importante en la obtención del contrato de armas firmado el 19 de diciembre de 2019 por más de 5,6 millones de dólares, con un sobreprecio de más de 2,2 millones de dólares”, indicó.

La cifra se convirtió en el primer hito mensurable de gestiones recientes. En abril de 2023, la gestión de Luis Arce Catacora encaró un ciclo de protestas del magisterio urbano, comités cívicos y jubilados. Frente a ese panorama, el Ejecutivo concretó una compra de insumos antimotines por un valor superior a los nueve millones de dólares, de lo que unos ocho millones de dólares netos correspondieron al contrato con Cóndor. A diferencia del periodo de Áñez, el Gobierno de Arce prescindió de intermediarios comerciales internacionales y utilizó la glosa de Seguridad y defensa del Estado para ejecutar adjudicaciones directas rápidas. Aquella asignación financiera representó el desembolso individual más alto registrado desde 2018 para fines de contención civil, lo que marcó el inicio de la política de asignación fiscal directa para afrontar contingencias de orden público.

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