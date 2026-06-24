Diputado Alarcón denuncia "represalia" del Fiscal General tras cuestionar su rol en diálogo

El diputado Carlos Alarcón denunció este miércoles que es víctima de una "represalia" impulsada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, luego de haber cuestionado públicamente su participación en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) tras los recientes conflictos.

Según el legislador, siete días después de emitir esas declaraciones recibió una citación de la Fiscalía de Sucre para declarar como testigo en un proceso relacionado con presuntos delitos internos del Ministerio Público, situación que considera un intento de intimidación.

"Todo está claro por esto de las dos horas y por la intervención de esta funcionaria de Mariaca, de que este es un acto de retaliación, de represalia, de intimidación y amedrentamiento del fiscal general ante un parlamentario que está ejerciendo su función de fiscalización", afirmó Alarcón a Urgente.bo.

Alarcón recordó que cuestionó al Fiscal General por asumir, a su juicio, un rol de "garante" en el acuerdo suscrito con la COB y el Gobierno días atrás. El legislador de Alianza Unidad destacó en esa ocasión que la autoridad debía concentrarse en investigar y sancionar a los responsables de los bloqueos que provocaron daños económicos y afectaciones a la población.

"Yo lo llamé un acuerdo de impunidad, no de pacificación. No le correspondía al Fiscal General intervenir a pedido de los bloqueadores, sino cumplir la Constitución haciendo actuar la ley penal en protección de las víctimas", manifestó.

El diputado explicó que la citación está vinculada a una denuncia presentada por la directora de Régimen Disciplinario y Transparencia del Ministerio Público, Andrea Velasco Vargas, designada por Mariaca en 2025. Sin embargo, aseguró que no se le entregó copia de la denuncia ni detalles sobre el caso.

"Ella solo puede actuar en temas disciplinarios y de transparencia interna del Ministerio Público. No me acompañan ni siquiera la denuncia para saber por qué me llaman como testigo en temas internos de la Fiscalía. Ahí claramente se evidencia que este caso ha sido de alguna manera articulado, organizado por el Fiscal General", cuestionó.

Asimismo, Carlos Alarcòón señaló que fue notificado a la una de la tarde de este martes en la ciudad de La Paz para presentarse dos horas después en Sucre, bajo advertencia de aprehensión en caso de incumplimiento. "Era imposible llegar de La Paz a Sucre en dos horas. Por suerte un abogado pudo realizar una representación para solicitar la reprogramación de la declaración", sostuvo.

Alarcón informó que enviará un memorial a la Fiscalía para exigir acceso a la denuncia y a toda la información relacionada con el proceso, con el fin de ejercer sus derechos como testigo.

"Voy a cumplir como todo ciudadano mi deber legal de comparecer ante un requerimiento fiscal. Pero primero estoy pidiendo que me proporcionen la denuncia y toda la información conducente para saber de qué se trata este caso", indicó. La declaración fue reprogramada para el 1 de julio. El legislador aseguró que asistirá a la convocatoria, aunque reiteró que se trata de un proceso impulsado en represalia por sus críticas al Fiscal General.

"Lo que menos van a lograr conmigo es intimidarme o amedrentarme con este tipo de casos armados, fraguados y artificiales para que yo desista de mi función fiscalizadora", concluyó.