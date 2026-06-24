Diputado Alarcón denuncia "represalia" del Fiscal General tras cuestionar su rol en diálogo

País
URGENTEBO
Publicado el 24/06/2026 a las 13h37
ESCUCHA LA NOTICIA

El diputado Carlos Alarcón denunció este miércoles que es víctima de una "represalia" impulsada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, luego de haber cuestionado públicamente su participación en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) tras los recientes conflictos.

Según el legislador, siete días después de emitir esas declaraciones recibió una citación de la Fiscalía de Sucre para declarar como testigo en un proceso relacionado con presuntos delitos internos del Ministerio Público, situación que considera un intento de intimidación.

"Todo está claro por esto de las dos horas y por la intervención de esta funcionaria de Mariaca, de que este es un acto de retaliación, de represalia, de intimidación y amedrentamiento del fiscal general ante un parlamentario que está ejerciendo su función de fiscalización", afirmó Alarcón a Urgente.bo.

Alarcón recordó que cuestionó al Fiscal General por asumir, a su juicio, un rol de "garante" en el acuerdo suscrito con la COB y el Gobierno días atrás. El legislador de Alianza Unidad destacó en esa ocasión que la autoridad debía concentrarse en investigar y sancionar a los responsables de los bloqueos que provocaron daños económicos y afectaciones a la población.

"Yo lo llamé un acuerdo de impunidad, no de pacificación. No le correspondía al Fiscal General intervenir a pedido de los bloqueadores, sino cumplir la Constitución haciendo actuar la ley penal en protección de las víctimas", manifestó.

El diputado explicó que la citación está vinculada a una denuncia presentada por la directora de Régimen Disciplinario y Transparencia del Ministerio Público, Andrea Velasco Vargas, designada por Mariaca en 2025. Sin embargo, aseguró que no se le entregó copia de la denuncia ni detalles sobre el caso.

"Ella solo puede actuar en temas disciplinarios y de transparencia interna del Ministerio Público. No me acompañan ni siquiera la denuncia para saber por qué me llaman como testigo en temas internos de la Fiscalía. Ahí claramente se evidencia que este caso ha sido de alguna manera articulado, organizado por el Fiscal General", cuestionó.

Asimismo, Carlos Alarcòón señaló que fue notificado a la una de la tarde de este martes en la ciudad de La Paz para presentarse dos horas después en Sucre, bajo advertencia de aprehensión en caso de incumplimiento. "Era imposible llegar de La Paz a Sucre en dos horas. Por suerte un abogado pudo realizar una representación para solicitar la reprogramación de la declaración", sostuvo.

Alarcón informó que enviará un memorial a la Fiscalía para exigir acceso a la denuncia y a toda la información relacionada con el proceso, con el fin de ejercer sus derechos como testigo.

"Voy a cumplir como todo ciudadano mi deber legal de comparecer ante un requerimiento fiscal. Pero primero estoy pidiendo que me proporcionen la denuncia y toda la información conducente para saber de qué se trata este caso", indicó. La declaración fue reprogramada para el 1 de julio. El legislador aseguró que asistirá a la convocatoria, aunque reiteró que se trata de un proceso impulsado en represalia por sus críticas al Fiscal General.

"Lo que menos van a lograr conmigo es intimidarme o amedrentarme con este tipo de casos armados, fraguados y artificiales para que yo desista de mi función fiscalizadora", concluyó.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán
2
Viceministro vincula a Wilma Alanoca con los conflictos y la "organización criminal" de Evo
3
Muestras de madera con droga son analizadas en Bolivia, Brasil y EEUU
4
El subsecretario de Estado de EE.UU. afirma que el gobierno de Rodrigo Paz “cuenta con el apoyo del hemisferio”
5
Gobierno acelera la recuperación tras el fin de los bloqueos en el país

Lo más compartido

1
Transportistas agradecen a don Marcelo, el hombre que los acogió durante los bloqueos
2
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
3
La Policía apunta que Zapatero recibió 200.000 euros por mediar con Bolivia para beneficiar a una empresa peruana
4
Los reencuentros emotivos marcan la liberación de choferes en los bloqueos
5
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia

Más en País

24/06/2026
Presidente pide cárcel para los responsables de los daños en los bloqueos
El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Justicia y al Ministerio Público actuar con firmeza contra los responsables de los daños ocasionados...
Ver más
24/06/2026
Presidente Paz homenajea a la Policía Boliviana en su Bicentenario y resalta su servicio a la patria
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, participó este miércoles de los actos en conmemoración a los 200 años de la Policía Boliviana en la ciudad de La Paz y...
Ver más
Evo Morales expresó su solidaridad tras la detención de la exministra y exconcejal Willma Alanoca. El líder cocalero pidió su libertad inmediata y se refirió a los organismos internacionales.
Ver más
24/06/2026
Evo pide la libertad de Alanoca y denuncia vulneración de derechos
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que este jueves 25 de junio la aerolínea de carga ABSA Cargo, filial del grupo LATAM, iniciará operaciones en Bolivia con un vuelo procedente...
Ver más
24/06/2026
Gobierno anuncia el ingreso de una nueva línea aérea de carga a Bolivia
En el marco de la Asamblea de la OEA en Panamá, la representación de Estados Unidos ha reunido a sus aliados en un encuentro para expresar apoyo al Gobierno del presidente Rodrigo Paz en contra de...
Ver más
24/06/2026
EEUU lidera el pronunciamiento internacional de apoyo a Rodrigo Paz
Al registrar cero bloqueos de caminos ayer martes, el Gobierno nacional afirmó que seguirá impulsando “todas las medidas necesarias” para acelerar la recuperación económica, fortalecer el...
Ver más
24/06/2026
Gobierno acelera la recuperación tras el fin de los bloqueos en el país
En Portada
24/06/2026 País
Presidente Paz homenajea a la Policía Boliviana en su Bicentenario y resalta su servicio a la patria
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, participó este miércoles de los actos en conmemoración a los 200 años de la Policía Boliviana en la ciudad de La Paz y...
vista
24/06/2026 Mundo
La Policía apunta que Zapatero recibió 200.000 euros por mediar con Bolivia para beneficiar a una empresa peruana
La Policía Nacional ha señalado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros como "contraprestación económica" por...
vista
24/06/2026 Mundo
El subsecretario de Estado de EE.UU. afirma que el gobierno de Rodrigo Paz “cuenta con el apoyo del hemisferio”
Este martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, envió un mensaje al gobierno de Rodrigo Paz a través del canciller Fernando...
vista
24/06/2026 Economía
Gobierno prepara medidas de alivio y llama a acelerar el tratamiento de leyes nacionales ante el golpe de los bloqueos
Ante el golpe de los bloqueos de caminos, el Gobierno nacional prepara medidas de alivio económico e insta a acelerar el tratamiento de leyes de orden nacional...
vista
24/06/2026 Seguridad
Viceministro vincula a Wilma Alanoca con los conflictos y la "organización criminal" de Evo
Tras la detención de la exministra Wilma Alanoca, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que la misma tendría una participación...
vista
24/06/2026 País
Gobierno acelera la recuperación tras el fin de los bloqueos en el país
Al registrar cero bloqueos de caminos ayer martes, el Gobierno nacional afirmó que seguirá impulsando “todas las medidas necesarias” para acelerar la...
vista
Actualidad
La Alcaldía de Cochabamba informó este miércoles a través de la Red MoniCA que la calidad del aire pasó de regular y...
Ver más
24/06/2026 Cochabamba
Tras San Juan, el sur y norte respiran un aire de “muy mala” y "mala" calidad
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación informó, este miércoles que, durante la noche de...
Ver más
24/06/2026 Cochabamba
Cochabamba registró 13 incendios y 33 fogatas en la noche de San Juan, según la Gobernación
El diputado Carlos Alarcón denunció este miércoles que es víctima de una "represalia" impulsada por el fiscal general...
Ver más
24/06/2026 País
Diputado Alarcón denuncia "represalia" del Fiscal General tras cuestionar su rol en diálogo
El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Justicia y al Ministerio Público actuar con firmeza contra los...
Ver más
24/06/2026 País
Presidente pide cárcel para los responsables de los daños en los bloqueos
Deportes
El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que...
Ver más
22/06/2026 Fútbol Int.
Messi hace historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales
El Mundial 2026 continúa este lunes con partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “...
Ver más
22/06/2026 Fútbol
Argentina buscará sellar su pase a los 16avos de final del Mundial ante Austria
Fiesta total en Vancouver. Egipto se quedó con los aplausos y con la celebración. No solo por el trabajado triunfo...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Aparece la Egipto de Mo Salah
Irán ha vuelto a mostrarse inexpugnable y ha vuelto a sacar un empate, esta vez frenando a Bélgica, la selección número...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Irán, al límite: vuelos a horas de jugar y sin poder entrenar
Tendencias
¿Qué le sigue al hito de la tecnología 5G y las preocupaciones con que se le asociaba? Al menos en la denominación, no...
Ver más
24/06/2026 Tecnología
Antenas 6G podrán “vernos”: qué hacer para que no nos espíen
Doble Click
La reconocida grabadora y artista mexicana Ana Elena Maldonado Arenal, cuyo seudónimo es Marenal, retorna a Cochabamba...
Ver más
24/06/2026 Cultura
Mexicana Marenal llega a Cochabamba con “Los caminos de la gráfica”
En esta edición especial del pódcast de Los Tiempos nos acompaña la destacada escritora Cecilia Romero, con quien...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Homenaje a Jorge Luis Borges en el Pódcast Los Tiempos junto a la escritora Cecilia Romero
Leer El buen mal de Samanta Schweblin (Seix Barral) es ingresar en una zona de incertidumbre donde las categorías con...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Una lectura filosófica de “El buen mal” de Samanta Schweblin
Toda gran película esconde una pregunta. “La hija cóndor”, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
21/06/2026 Cine
El mandato del círculo sagrado: vida, muerte y retorno en “La hija cóndor”