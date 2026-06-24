EEUU lidera el pronunciamiento internacional de apoyo a Rodrigo Paz

En el marco de la Asamblea de la OEA en Panamá, la representación de Estados Unidos ha reunido a sus aliados en un encuentro para expresar apoyo al Gobierno del presidente Rodrigo Paz en contra de los bloqueos.

La Oficina para el Hemisferio Occidental del Gobierno de EEUU compartió imágenes del encuentro y denunció que “los bloqueos violentos amenazan los medios de vida de los bolivianos”, por lo cual articuló la reunión “contra el desorden violento y los intentos de subvertir las urnas”.

En ese contexto, se emitió pronunciamiento firmado por los gobiernos de EEUU y otros países del continente, que expresaron este su respaldo a Rodrigo Paz y al orden constitucional vigente en Bolivia.

En la declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos señalaron que los bloqueos han tenido un impacto negativo sobre la democracia y el Estado de derecho.

La declaración sostiene que los bloqueos de carreteras, mantenidos durante más de siete semanas, han restringido el acceso de la población a alimentos, combustible, atención médica y otros bienes esenciales, afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

“La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, indicaron los países en el documento conjunto.

Los países firmantes denunciaron que los esfuerzos orientados a “debilitar y derrocar” al gobierno legítimamente elegido representan una amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática tanto de Bolivia como de la región.

Según el pronunciamiento, los grupos movilizados constituyen una “minoría violenta” que busca desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas y que, además, ha rechazado los llamados al diálogo formulados por el Ejecutivo.

Los gobiernos expresaron su respaldo al gobierno constitucionalmente elegido de Bolivia e instaron a los grupos movilizados a privilegiar el diálogo y la negociación dentro del marco institucional establecido.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con la defensa de la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica, y manifestaron su solidaridad con el presidente Paz y con el pueblo boliviano.El pronunciamiento surge después de que los bloqueos se levantaron, tras un conflicto que duró 53 días.