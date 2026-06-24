Ernesto Justiniano: “Evo Morales debe ser detenido y llevado ante la justicia”

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, reafirmó la intención del Gobierno de detener a Evo Morales y ponerlo ante la justicia, sin embargo, evitó dar detalles del cómo y cuándo, por motivos de seguridad.

Morales tiene una orden de aprehensión por el delito de trata de una menor de edad en el departamento de Tarija, y desde octubre de 2024 no sale del trópico de Cochabamba, donde está resguardado por los afiliados a las seis federaciones de cocaleros.

“Evo Morales debe ser detenido y llevado ante la justicia”, dijo Justiniano en el programa La Mañana en Directo.

Los detalles de esa acción “el cuándo, el dónde (...) quiénes (la ejecutarían), eso no lo puedo responder. Ese es un tema del cómo que me lo reservo como medida de seguridad”, declaró el ministro de Defensa.

De todas maneras, aseguró que se está realizando lo necesario para que esta situación se dilucide lo más pronto posible.

Anteriormente, Morales advirtió que intentar detenerlo en la región donde está establecido implicaría un derramamiento de sangre, del cual será responsable el Gobierno.

El ministro de Defensa dijo que, si Morales fuese un “tipo consciente” debería presentarse ante la justicia y así evitar una detención con hechos de violencia y gente lastimada.

“Evo Morales debería presentarse a la justicia, porque tarde o temprano tendrá que ser detenido. Y espero que no esté buscando que gente sea herida o sea lastimada por un tema personal (suyo)”, dijo.

Justiniano llamó a una reflexión a la gente del trópico de Cochabamba, porque hay una dirigencia en el Chapare que lo tiene a Morales “como un dios”, cuando debería pensar en la productividad de su región.

“No creo que Evo Morales sea imprescindible para el para el desarrollo del Chapare, todo lo contrario”, agregó.