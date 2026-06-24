Gobierno anuncia el ingreso de una nueva línea aérea de carga a Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que este jueves 25 de junio la aerolínea de carga ABSA Cargo, filial del grupo LATAM, iniciará operaciones en Bolivia con un vuelo procedente de Miami, consolidándose como el cuarto operador extranjero exclusivo de carga que ingresa al mercado boliviano y ampliando las opciones logísticas para el comercio exterior del país.

El presidente Rodrigo Paz trabaja para abrir por completo los cielos del país, con el objetivo de consolidar a Bolivia como un hub logístico regional y dinamizar el comercio exterior. La llegada de ABSA Cargo es posible gracias a esta decisión de implementar una política plena de cielos abiertos.

La compañía operará aeronaves Boeing 767-300F con capacidad para transportar hasta 55.000 kilogramos. Su primer vuelo, identificado como M3-8431, cubrirá la ruta Miami–Viru Viru, con arribo programado para las 05:20 del viernes 26 de junio, para posteriormente continuar hacia Florianópolis, Brasil. En esta operación se prevé el transporte de aproximadamente 25.000 kilogramos de carga destinada a Bolivia.

Zamora destacó que el ingreso de ABSA Cargo se realiza al amparo de la séptima libertad aérea habilitada en esta gestión, que permite a aerolíneas extranjeras operar vuelos de carga entre Bolivia y terceros países sin necesidad de partir desde su país de origen, facilitando así una mayor conectividad y eficiencia logística.

Con el ingreso de ABSA Cargo, Bolivia suma cuatro operadores extranjeros exclusivos de carga. Aercaribe Cargo inició operaciones en 2021, mientras que Copa Cargo comenzó actividades en diciembre de 2023 y Tampa Cargo en junio de 2024. La incorporación de nuevas aerolíneas especializadas responde al proceso de apertura y fortalecimiento de la conectividad logística impulsado por el Gobierno nacional.

Antes de la actual gestión gubernamental, el mercado boliviano de carga aérea contaba únicamente con la presencia de Transporte Aéreo Boliviano y Aercaribe Cargo. Actualmente, el país dispone de un operador nacional y cuatro operadores extranjeros especializados en transporte de carga, ampliando la capacidad operativa, la conectividad internacional y las oportunidades para las exportaciones e importaciones bolivianas.