Juez niega acción de libertad para Alanoca y Fiscalía la imputa por 2 delitos

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CORREO DEL SUR Y ERBOL
Publicado el 24/06/2026 a las 20h47
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Luego de que la justicia rechazara la acción de libertad presentada por Wilma Alanoca, ministra del último gobierno de Evo Morales y, antes, concejal de El Alto entre 2025 y 2019, el Ministerio Público emitió una imputación formal en su contra, según confirmó el abogado de la investigada, Marcelo Galván.

De acuerdo con el documento de imputación, la exautoridad es investigada “por el presunto delito de instigación pública a delinquir y por terrorismo, previstos y sancionados por el Código Penal”.

Con esta determinación, Alanoca deberá aguardar la audiencia de medidas cautelares, instancia en la que un juez evaluará las solicitudes del Ministerio Público y definirá su situación jurídica.

“Son dos delitos, supuestamente instigación pública delinquir y terrorismo. ¿Debido a qué? A una denuncia de dos oficiales de policía de inteligencia que han denunciado que la señora Wilma Alanoca estaba llamando a movilizaciones y bloqueos”, explicó su abogado.

El jurista aseguró que su defendida estaba expresando su opinión respecto a los bloqueos y el Gobierno. “Eso es parte de la libertad de expresión. No ha llamado en ningún momento a movilizaciones”, afirmó.

Entre las medidas solicitadas por la Fiscalía se incluyen la “presentación ante el biométrico del Ministerio Público cada 15 días, la prohibición de acercarse al lugar donde sucedieron los hechos, la prohibición de comunicarse con los testigos, la fianza personal de una persona solvente y la prohibición de salir del país”, según detalla el requerimiento presentado ante la autoridad judicial.

Tras concluir la audiencia de acción de libertad, la propia Alanoca indicó que su proceso continuará en una nueva etapa judicial. “Solamente diré que tenemos una segunda audiencia. Este caso es estrictamente por haber hecho uso de mi libertad de expresión”, manifestó.

Po su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, sostuvo que la exautoridad participó en los recientes conflictos sociales. “Hay una actitud muy importante en toda la organización criminal dirigida por Evo Morales, donde Wilma Alanoca ha jugado un papel muy importante en los conflictos”, afirmó la autoridad gubernamental.

Alanoca es del ala evista. Fue parte del gabinete de Evo Morales como ministra de Culturas de 2017 a 2019. Entonces, fue denunciada por usar ambientes ministeriales para la elaboración de bombas Molotov en el marco de los conflictos poselectorales de octubre y noviembre de ese año.

 

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