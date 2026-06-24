Ministro de Defensa visita al encargado de Negocios de EEUU en La Paz

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Erik Martini, se reunió este miércoles con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y ratificó su apoyo “inquebrantable” al Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En el encuentro, ambas autoridades conversaron sobre la cooperación bilateral “continua y en expansión” en temas de seguridad, según una publicación en redes sociales de la legación diplomática.

“El encargado de Negocios Martini reafirmó el apoyo inquebrantable de Estados Unidos al gobierno de Bolivia elegido democráticamente”, señala la embajada estadounidense.

El ministro Justiniano informó sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la seguridad pública y el restablecimiento del orden durante el estado de excepción dispuesto por el Gobierno tras más de 50 días de bloqueos.

El apoyo de Estados Unidos a Bolivia fue ratificado en diferentes ocasiones, como en la reciente declaración conjunta emitida el martes, en la que el Gobierno de Donald Trump y otros 14 países expresaron su respaldo al presidente Rodrigo Paz ante los intentos de derrocamiento.