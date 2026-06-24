El Papa León XIV bendice a la Policía Boliviana y reconoce su labor por la paz

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Publicado el 24/06/2026 a las 16h22
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El papa León XIV expresó hoy su saludo, reconocimiento y bendición apostólica a la Policía Boliviana con motivo de la conmemoración de los 200 años de creación de la institución del orden, destacando su labor en favor de la seguridad, la paz social y el bien común del país.

El mensaje, publicado en las redes sociales de la Policía Boliviana, fue transmitido a través de la Secretaría de Estado del Vaticano, mediante una comunicación oficial suscrita por el cardenal Pietro Parolin y remitida por la Nunciatura Apostólica en Bolivia al Ordinariato Militar.

En la misiva, el Santo Padre agradece el servicio que prestan los efectivos policiales para garantizar el orden y la paz en Bolivia y los exhorta a renovar sus esfuerzos para contribuir a una sociedad más justa y pacífica.

“Su Santidad, agradeciendo el servicio que realizan para garantizar el orden y la paz en nuestro país, los anima a renovar los esfuerzos para contribuir a una vida social justa y pacífica, signos de una auténtica civilización”, señala el mensaje enviado en ocasión del Bicentenario de la Policía Boliviana.

Además, el Pontífice manifestó su cercanía a los miembros de la institución policial y destacó el noble servicio que desempeñan desde hace dos siglos en beneficio de la población boliviana.

En otro de los mensajes difundidos por el Vaticano, León XIV se une al júbilo por los 200 años de historia de la Policía Boliviana y expresa su profundo agradecimiento por la labor que realizan sus servidores para garantizar el orden y la seguridad en el país.

«Con paternal solicitud, Su Santidad les anima a renovar sus esfuerzos para ser siempre instrumentos de una paz social auténtica, contribuyendo a una vida social más justa, en favor del bien común y de la nación», refiere el documento.

El Papa también invocó la protección de Nuestra Señora de Copacabana y la intercesión de San Pedro Apóstol sobre los integrantes de la institución verde olivo, impartiendo de corazón la Bendición Apostólica, que hizo extensiva a sus familias y seres queridos.

La Policía Boliviana conmemora este 2026 su Bicentenario bajo el lema «200 años de historia, vocación y servicio a la patria», una celebración que recuerda dos siglos de labor institucional al servicio de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en el país.

 

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