Presidente Paz homenajea a la Policía Boliviana en su Bicentenario y resalta su servicio a la patria

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, participó este miércoles de los actos en conmemoración a los 200 años de la Policía Boliviana en la ciudad de La Paz y resaltó la vocación de servicio a la patria de la institución.

“De forma planificada logran poner en orden a la patria sin generar sufrimiento, sino estableciendo una conducta impecable”, destacó el jefe de Estado durante su mensaje en el acto central que se llevó a cabo en plaza Murillo.

Tras agradecer las gestiones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y otras carteras de Estado, el mandatario mencionó que se suscribieron acuerdos de cooperación con países, para fortalecer a la Policía Boliviana.

“Hemos firmado un ámbito de cooperación con algunos países, que servirán para generar un respaldo, apoyo, tecnificación, pero además equipamiento de nuestra Policía Boliviana y de esta manera trabajar con los instrumentos adecuados”, indicó.

En ese contexto, resaltó los 200 años de historia y vocación de servicio a la patria de la institución verde olivo y subrayó que en este su Bicentenario la institución está en apronte de cumplir ciertos compromisos.

Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, añadió que estos 200 años de creación, los miembros de esta institución “merecen un homenaje, un aplauso y reconocimiento por el trabajo que están realizando en este momento”.

“Miles de policías se encuentran en nuestras carreteras, en todas las calles de nuestro hermoso país cumpliendo su misión sagrada y constitucional de servir a su sociedad, de preservar el orden, de preservar la armonía”, señaló.

El acto por los 200 años de creación de la Policía, reunió a autoridades nacionales, al alto mando policial y representantes de distintas unidades de la institución.