Puma en un árbol sorprende a habitantes de San José de Chiquitos

País
ABI y Unitel
Publicado el 24/06/2026 a las 23h04
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Un operativo fue activado en el municipio cruceño de San José de Chiquitos, Santa Cruz, para rescatar a un puma que sorprendió a vecinos del barrio Lourdes, donde permanece en la copa de un árbol mientras se esperaba la llegada de personal especializado, según el reporte de la alcaldía de esa localidad.

Ante esta situación, la municipalidad pidió a la población evacuar el área, mantenerse en sus domicilios y evitar cualquier acción que pueda alterar el comportamiento del animal.

"Hemos hecho las gestiones ante la Gobernación de Santa Cruz, el equipo de rescate de animales silvestres ya está en camino y pondrá a buen recaudo a este hermoso felino que es parte de la riqueza de nuestra fauna chiquitana", sostuvo el alcalde de San José de Chiquitos, Diego Caballero.

De acuerdo con el reporte municipal, el puma fue ubicado en la calle 24 de Septiembre, en inmediaciones de Radio El Cacique, lo que motivó a la emisión de instrucciones de cumplimiento inmediato para resguardar tanto a los habitantes como al propio ejemplar, mientras se coordinan las tareas para ponerlo a salvo.

Entre las medidas dispuestas figura el desalojo de las personas que se encuentran en los alrededores, además del despeje total de la vía y los accesos cercanos, así como evitar ruidos fuertes, lanzar objetos o intentar acercarse al animal, con el fin de no generar situaciones de riesgo durante el operativo.

El Alcalde también destacó el trabajo coordinado de distintas instituciones que participan en la atención del caso, como la Unidad de Gestión de Riesgos, la Policía, Bomberos Voluntarios y guardaparques por coadyuvar a la recuperación del puma para devolverlo a su hábitat silvestre.

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