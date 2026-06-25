COB declara persona no grata al diputado Alarcón por insistir con la Ley Antibloqueo

País
OXÍGENO
Publicado el 25/06/2026 a las 13h31
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La Central Obrera Boliviana (COB) determinó declarar "persona no grata" al diputado Carlos Alarcón (Unidad), quien recientemente insistió con que la Asamblea retome el tratamiento de la Ley Antibloqueo.

Mediante un pronunciamiento, la COB tachó de "irresponsables" las declaraciones del parlamentario.

"En este momento crucial para el futuro de la patria, donde el Gobierno Nacional y los representantes de los trabajadores nos encontramos en un escenario de reconciliación y diálogo abierto, sus exigencias solo buscan sembrar discordia, desestabilizar la paz social y criminalizar el derecho constitucional a la protesta de los sectores populares", reprochó el ente obrero.

En ese sentido, la COB consideró que Alarcón comete un "atentado directo contra la concertación nacional", por lo cual los declara "persona no grata para el movimiento obrero campesino".

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