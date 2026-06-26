Magistratura revisará el proceso de Soboce; Arce niega las acusaciones

El Consejo de la Magistratura determinará si hubo irregularidades en el proceso judicial que en 2025 favoreció a la empresa Soboce, liberándola de pagar $us 107 millones a su competencia Fancesa.

El caso salió a luz tras la denuncia por presuntas influencias del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a través de Luis Arce y otros funcionarios en el fallo judicial.

El caso se ventiló en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El presidente de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que se fiscalizará este proceso. “Vamos a hacer un levantamiento técnico y a determinar responsabilidades a través de Control y Fiscalización y de la Unidad de Transparencia. Si amerita procesos penales, también los vamos a iniciar. Pero primero se hacen los levantamientos para verificar todo el proceso que se haya podido suscitar en ese juzgado y determinar responsabilidades”, explicó.

Denuncia

Fancesa acusó a Soboce de competencia desleal y el caso terminó en los tribunales. En febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratificó una sentencia que obligaba a Soboce a pagar Bs 744.315.432 (algo más de 107 millones de dólares) a Fancesa.

Sin embargo, el 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de La Paz declaró procedente una acción de amparo presentada por Soboce y dejó sin efecto la sentencia y el pago, aunque la última palabra está en manos del Tribunal Constitucional.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de España realizó la investigación y reveló que el expresidente recibió 200.000 euros por las gestiones realizadas ante el Gobierno de Arce y otras autoridades en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, dueño de Soboce.

Con base en los antecedentes de la Policía de España, el abogado penalista y exdirector de Fancesa Cristian Pablo Mina presentó una denuncia penal contra Rodríguez Zapatero, Luis Arce y otras 14 personas.

La acción incluye delitos de tráfico de influencias, uso indebido de influencias, cohecho activo transnacional, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes, prevaricato y consorcio.

Arce rechaza

Desde la cárcel, el expresidente Luis Arce se pronunció y rechazó que su Gobierno haya favorecido a Soboce. “No se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a Soboce en relación a este caso con Fancesa, pues la última palabra debe ser emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, dice el mensaje.