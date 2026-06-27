Cívicos se reúnen con ministros y piden sancionar a bloqueadores: “No pueden quedar en la impunidad”

Cívicos cruceños junto a los ministros Ernesto Justiniano (Defensa) y Marco Oviedo (Gobierno), se reunieron para anlaizar la afectación y daños ocasionados por el conflicto. A casi una semana de que se levantaran los bloqueos que mantuvieron más de 50 días sectores campesinos, la COB y afines a Evo Morales, según un reporte de Unitel.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, confirmó la presentación de denuncias penales contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, además de sumar a los parlamentarios Nilton Condori y Patricia Patiño y al vicepresidente del Estado, Edmand Lara.

“Hay actores desde el Poder Legislativo que estuvieron instigando a estos bloqueos, como la diputada Patiño, el senador Nilton Condori y el mismísimo presidente nato del Congreso, el vicepresidente Edmand Lara”, dijo.

El ministro Justiniano afirmó que un aspecto central del encuentro fue escuchar a la sociedad civil: “Un aspecto central ha sido el tema de que no puede quedar esto en la impunidad”, resaltó.

Por ello, acordaron que el Comité Cívico, a través de sus organizaciones, se apersone o haga llegar información a los procesos que impulsarán los ministerios y sus direcciones jurídicas.

“Para que haya un proceso de la ciudadanía también organizada, para que no queden en impunidad todos aquellos que han financiado o han sido parte de una consigna política para sacarnos del orden democrático”, explicó Justiniano.