Tatiana Marset regresa a Palmasola tras valoración médica en una clínica

La directora departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Marinela Orihuela Gonzales informó que Tatiana Marset, hermana del capo uruguayo Sebastián Marset, retornó este sábado al penal de Palmasola tras exámenes médicos en una clínica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según un reporte de Unitel.

“Se ha dado cumplimiento a una orden judicial, en la cual el juez de origen instruye que sea valorada, pero que en el mismo día sea retornada al penal de Palmasola”, indicó la directora departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz.

Orihuela también indicó que en el caso que se requiera de nuevos exámenes complementarios, para permitir su salida del recinto carcelario, “nos tiene que llegar orden del juez”. La autoridad negó vulneración de algún derecho.

“No es emergencia, es solo una valoración”, subrayó Orihuela tras asegurar que Marset “siempre estuvo estable” y que la orden judicial solo fijaba el día de la salida médica, pero no la hora.

A primera hora de esta mañana, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía, Marset se sometió a una evaluación con el respectivo resguardo policial.

Por su parte, Mónica Terrazas, la abogada de Tatiana Marset, señaló que la joven fue sacada enmanillada del penal a las 6:30 para ser revisada por especialistas para valorar un tema renal.

El traslado se concretó después de que la salida fuera postergada por razones de seguridad; el gobernador de Palmasola, Juan Carlos Corrales, había señalado que la orden judicial no había llegado con la anticipación necesaria para organizar el operativo de custodia requerido para movilizar a la privada de libertad.

La mujer permanece detenida en Bolivia tras ser capturada el 13 de marzo durante un operativo policial, procesada por tráfico de armas, portación de armas y tenencia de armas, además de ser investigada por presuntamente integrar el anillo de seguridad de su hermano, Sebastián Marset.