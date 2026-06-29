Paz buscará con Chile y Brasil incluir a Bolivia en el corredor Atlántico-Pacífico

País
Redacción Central
Publicado el 29/06/2026 a las 13h24
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El presidente Rodrigo Paz participará a partir de este lunes en la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se realiza en Paraguay, con el objetivo de buscar con los presidentes de Chile y Brasil, José Antonio Kast y Lula da Silva, que Bolivia sea incluida en el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, según un reporte del portal Visión 360.

“Meses atrás yo me reuní con los dos presidentes y les dije: Bolivia es el gran corredor bioceánico para que Brasil pueda sacar sus productos hacia el Pacífico y, del Pacífico, ingresen por Bolivia y lleguen a Brasil (…) Lo mismo le dije a Kast, presidente de Chile: Bolivia se puede volver un gran generador de economía para Brasil y para Chile”, recordó.

“Nunca más bloqueos, porque el bloqueo mata. El bloqueo te hace daño. El bloqueo te deja sin salud. El bloqueo te deja sin combustible. El bloqueo te deja sin oxígeno. Por eso, Cochabamba no puede rendirse.

Cochabamba, tienes que pelear para ser tú el motor de la economía nacional y no te pueden volver a bloquear”, afirmó durante un discurso en una entrega de obras en Cochabamba.

El jefe de Estado indicó también que, en el marco de esta cumbre, sostendrá reuniones con Lula y Kast, con quienes conversará sobre el “gran corredor bioceánico” y temas comerciales en beneficio de Bolivia, Brasil y Chile.

“Hace meses atrás yo me reuní con los dos presidentes (…) y entonces me dijeron: ‘Rodrigo, nos comprometemos para trabajar con Bolivia’”, recordó el mandatario del pais.

Sin embargo, el planteamiento de apertura comercial llega acompañado de un diagnóstico interno marcado por tensiones sociales, donde Paz cuestionó los bloqueos a los que atribuye un impacto directo sobre la economía y la logística nacional, especialmente en regiones estratégicas como Cochabamba.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la Cumbre del Mercosur se llevará a cabo en la ciudad de Luque (Asunción), en el país de Paraguay, este lunes y martes; reunirá a siete jefes de Estado y representantes de Alemania, Emiratos Árabes Unidos y de Uzbekistán durante los dos días. 

Paz sobre Evo 

El presidente Rodrigo Paz anticipó ayer en un acto en Cochabamba que es cuestión de tiempo para que el exmandatario y líder cocalero, Evo Morales, responda ante la Justicia por los procesos en su contra, según un reporte de Unital. 

En un acto realizado, un grupo de personas comenzó a gritar: ‘Cárcel para Evo’, a lo que el mandatario respondió: “Ya le va a llegar” .

Continuando con su respuesta, Paz expresó: “Si hay un vecino, quiero que me entiendan de esta manera, pero también le hablo a las familias que conviven cerca de ese liderazgo. Si yo tuviera una hija menor (de edad) en mi casa y él fuera mi vecino, yo no estaría seguro”.

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