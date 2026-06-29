Presidente Paz arriba a Paraguay para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

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ABI
Publicado el 29/06/2026 a las 13h10
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este lunes a Paraguay para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común de Sur (Mercosur), confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, arribó a la República del Paraguay, acompañado por el Canciller Fernando Aramayo, para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur", publicó esa cartera de Estado en su cuenta en X.

De acuerdo con los datos oficiales, Bolivia participa en esta importante cita regional orientada a fortalecer la integración económica, el comercio y la cooperación entre los países del bloque.

El domingo, el mandatario anunció que, en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se realiza este lunes y martes en la ciudad de Luque (Asunción), se reunirá con sus homólogos de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y José Antonio Kast, respectivamente.

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