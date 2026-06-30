Tras asumir el mando de Urupabol, Paz dice que dejará el aislacionismo

En el marco de su visita a Paraguay para la Cumbre de Mercosur, el presidente Rodrigo Paz enfatizó los esfuerzos que se realizan para alcanzar una integración económica bioceánica con los países vecinos de Bolivia, dejando atrás la etapa del “país bloqueador” y el aislacionismo.

Bolivia asumió ayer la Secretaría pro tempore del mecanismo de cooperación Urupabol para el periodo de un año, luego de que los cancilleres de Bolivia, Paraguay y Uruguay acordaran una nueva hoja de ruta destinada a fortalecer la integración regional mediante el comercio, la conectividad y el desarrollo compartido.

El mandatario anunció que Urupabol se enfocará en la integración comercial a través de la Hidrovía, pero también tiene planeado acercarse con Chile y Brasil para tratar el tema bioceánico.

“Tendremos estos encuentros para poder avanzar y cerrar esta etapa del país bloqueador, de esos liderazgos políticos caducos del pasado que miserablemente quieren frenar el posible desarrollo, enorme desarrollo de los bolivianos”, dijo Paz al canal estatal desde Paraguay, donde se reunió con su homólogo Santiago Peña.

Tras la etapa del “país de bloqueo”, el mandatario planteó que Bolivia tome el liderazgo para un “país bioceánico”.

“Lo importante es que Bolivia dejé una etapa dura. Está cerrando un ciclo de 20 años de aislamiento al mundo”, recalcó. Planteó una integración que deje de lado lo ideológico y a los malos lideres políticos, para establecer a Bolivia como país integrador que desarrolle la economía con tránsito de comercio y personas tanto hacia el interior como hacia el exterior.

Acuerdo

El acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo; el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez; y su homólogo de Uruguay, Mario Lubetkin, en el marco de las reuniones previas a la Cumbre del Mercosur que se desarrolla en Asunción.

“Gracias, Presidente Santiago Peña, por la hospitalidad y la voluntad de seguir fortaleciendo la relación entre Paraguay y Bolivia”, escribió el mandatario boliviano.

Paz afirmó que ambos países coincidieron en impulsar una agenda de integración con proyectos estratégicos como la Hidrovía Paraguay-Paraná, la consolidación de Urupabol. en el Río de la Plata