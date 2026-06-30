Choferes alertan que el cambio flexible encarecerá los repuestos y advierten subida de pasajes

Los choferes aseguraron este martes que el nuevo tipo de cambio flexible, implementado desde este lunes por el Gobierno, afectará a su sector por el incremento en el costo de los repuestos. Los transportistas calificaron esta medida como "desacertada" y advirtieron que esto podría "tocar el bolsillo de los usuarios" con un incremento de los pasajes.







"El tipo de cambio va generar un incremento en los repuestos, llantas en todo lo que utilizan los transportistas. No debía hacer eso (el Gobierno), debería fijarse un término medio de 8 bolivianos. Desde ya se incrementa el tema de repuestos e insumos para los transportistas", dijo Víctor Tarqui, dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, a Urgente.bo.







Tarqui explicó que, por ejemplo, los repuestos que tendrán un incremento serán las llantas y las baterías, ya que la mayoría de los productos que adquieren son importados. El dirigente mencionó que esta situación hará que el precio de los pasajes también se incremente.







"Toda la movilidad anda con repuestos de importación y no nos queda otra situación que tener que tocar el bolsillo de los usuarios (...) va a tener afectación directa, no solo en la canasta familiar, y esto estamos alertando".







En tanto, el dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, también señaló que el reciente tipo de cambio flexible afectará el precio de los repuestos. El representante indicó que los insumos que más compra o renueva este sector son las llantas, cuyo costo alcanza actualmente cerca de Bs 2.000 cada una.







"Esto quiere decir que automáticamente muchas cosas van a subir: los repuestos, las llantas que cuesta 2.000 bolivianos para autos grandes y también el tema de aceite porque el aceite nacional es de poco recorrido; nosotros compramos para 20 y 36 kilómetros y son de Argentina, Brasil e incluso de Estados Unidos", subrayó.







Tarqui mencionó que buscan una reunión con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para expresar su preocupación por esta medida.







Este lunes entró en vigencia el tipo de cambio flexible, con el cual el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció una nueva cotización del dólar en Bs 9,73.