Ministro Zamora abre la posibilidad de analizar la nacionalización de "chutos": "todo es posible"

País
ERBOL
Publicado el 30/06/2026 a las 13h29
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Cuando ha resurgido la iniciativa de nacionalizar autos "chutos", el ministro de Obras, Mauricio Zamora, abrió la posibilidad de analizar esa medida y aprobarla en el caso determinarse que sea buena el país.

"Todo es posible, hay que sentarse, como yo siempre digo, que hay que sentarse en mesas, ver, y si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis", dijo la autoridad este martes.

Las declaraciones surgen después de que el diputado Reinaldo Seas (Libre) presentó un proyecto de ley para la nacionalización de autos "chutos", argumentando que la medida generará ingresos para el país.

La nacionalización de autos "chutos" fue una promesa electoral de Rodrigo Paz, cuando se postulaba a la presidencia.

Zamora manifestó que las decisiones se toman en función del bien común de los bolivianos, más allá de la afectación a su popularidad.

"Yo valoro a nuestro presidente Rodrigo Paz y lo dice cada vez, él prefiere el bien común a la popularidad. Los anteriores políticos o la vieja política tomaba decisiones en su popularidad. En cambio, el presidente Rodrigo Paz está tomando decisiones para el bien de los bolivianos, más allá que le afecte la popularidad. Fíjese el levantamiento de la subvención, el tema cambiario", agregó.

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