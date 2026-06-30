Órgano Judicial amenaza con paro si no suben presupuesto y aprueban leyes

El Órgano Judicial, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional advirtieron con un paro indefinido de actividades si el Gobierno y el Legislativo no atienden sus demandas de incremento presupuestario y de aprobación de leyes destinadas a mejorar la administración de justicia y habilitar la destitución de jueces denunciados.

Actualmente al Órgano Judicial se le asigna el 0,35% del Tesoro General de la Nación para su presupuesto anual, “cuando lo que se requiere es por lo menos el 5%”.

Se dio un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo responda a sus pedidos, caso contrario advirtieron con aplicar sus medidas de presión.

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó sobre las decisiones asumidas en la reunión de emergencia y la exigencia de sostener una reunión con el presidente Rodrigo Paz y su gabinete en Sucre, sede del Órgano Judicial, “de igual a igual”; en tanto, al Legislativo se le pedirá tratar los proyectos de ley remitidos.

“No somos atendidos”

Lo representantes del Judicial también acordaron activar este acercamiento como última instancia antes de asumir medidas de presión.

“Lastimosamente, los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero a los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”, cuestionó.

Paro escalonado

De no ser atendidos, se irá a un paro escalonado de actividades. “Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente a un paro de 48 y de 72 horas, y, de ser necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado”, advirtió.

Propuestas de leyes

Los proyectos de ley remitidos al Legislativo por el TSJ están relacionados con la doble instancia en los juicios de responsabilidades, un mayor presupuesto para el Órgano Judicial, la modernización tecnológica del sistema de justicia y la prescripción y consolidación de los depósitos judiciales. En materia presupuestaria, plantean incrementar del 0,35% al 5% la asignación del Presupuesto General del Estado.Por su parte, la Magistratura presentó y entregó al Legislativo, el 6 de abril, dos proyectos de ley para endurecer las sanciones contra jueces denunciados y cubrir varias acefalías.