Paz y Fujimori ratifican su compromiso de fortalecer la cooperación entre Bolivia y Perú

País
ABI
Publicado el 30/06/2026 a las 14h33
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Tras expresar su felicitación, luego del conteo de votos de la segunda vuelta de las elecciones en Perú, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su homóloga electa Keiko Fujimori ratificaron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral.

"Felicito a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori, por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano!", posteó el mandatario boliviano en su cuenta en X tras conocer la victoria electoral de Fujimori.

El jefe de Estado boliviano también expresó su respeto a la voluntad democrática del pueblo peruano y su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo "entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos".

"Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú", añadió.

En tanto, Fujimori agradeció al presidente de Bolivia por "su saludo al pueblo peruano".

"Estoy segura de que podremos trabajar juntos para fortalecer la cooperación entre nuestros países y seguir consolidando la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestra región", escribió la presidenta electa, también en su cuenta en X.

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, con 9.223.396 sufragios, imponiéndose sobre el candidato Roberto Sánchez, quien alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos, de acuerdo con los resultados oficiales del escrutinio.

"El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú", reportó la cadena Deutsche Welle (DW).

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