Paz participa de la cumbre del Mercosur para sellar acuerdos y sostener reuniones bilaterales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se presentó de este martes en la Cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), escenario en el que también sostiene reuniones bilaterales con mandatarios de la región, según un reporte de Unitel.

La cita tiene lugar en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

“Muy contentos de poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, señaló Paz.

A su llegada, el jefe de Estado boliviano anunció que se reunirá con dignatarios de “tres o cuatro países” para fortalecer la cooperación y abrir nuevas oportunidades de beneficio para Bolivia, reportó el canal estatal.

“Hay tres o cuatro países y vamos a ir a lo largo del día sobre los beneficios y ventajas que vamos a recibir de estos países y de la región para Bolivia”, indicó Paz.

Acompañan al gobernante boliviano el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y el canciller Fernando Aramayo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió a los invitados como anfitrión. En su primera intervención destacó la clasificación de la selección de fútbol de su país a los octavos de final del mundial.

Ante de la cumbre, Paz sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordan temas orientados a fortalecer las relaciones bilaterales, la integración regional, la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra la delincuencia, además de otros asuntos de interés común.

Además, participan en la cumbre los presidentes de Chile, José Antonio Kast; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Chile, Ecuador, Panamá, Colombia, Guyana, Surinam y Bolivia son países asociados del Mercado Común del Sur (Mercosur), formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.