Peña: “Afirmo nuestro más firme rechazo a todo intento de desestabilizar” a Bolivia y “respaldo al presidente Paz”

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz, durante la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur y condenó los hechos de violencia y los intentos de desestabilización registrados durante los 53 días de bloqueos en Bolivia, según un reporte de Unitel.

“Antes de cerrar mi intervención, permítanme unas palabras sobre lo que a todos nos sostiene: la democracia, junto con ese respeto irrestricto al estado de derecho”, afirmó.

“Con el presidente Rodrigo Paz en esta mesa, afirmo nuestro más firme rechazo a todo intento de desestabilizar a la hermana nación de Bolivia y damos todo nuestro apoyo y respaldo al presidente Paz y a su Gobierno, el cual ha sido legítimamente electo por el pueblo en elecciones libres y justas”, añadió.

Durante mayo y junio, el Gobierno de Paz enfrentó protestas con las cuales la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales pidieron su renuncia.

La COB firmó un acuerdo con el Gobierno tras más de 50 días de protestas, los campesinos se replegaron y los evistas levantaron su protesta.

Uruguay también expresó su solidaridad con Bolivia por los recientes hechos que afectaron al país.