Presidente del Senado considera “fuera de lugar” la amenaza de paro del Órgano Judicial

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, calificó este martes como “fuera de lugar” la advertencia de un paro escalonado por parte de autoridades del Órgano Judicial para exigir un mayor presupuesto. Afirmó que existen mecanismos de coordinación entre los órganos del Estado para atender sus demandas.

“Hablar de paro me parece que está fuera de lugar”, sostuvo Ávila en una conferencia de prensa, al señalar que el Órgano Judicial cuenta con instrumentos institucionales para canalizar sus planteamientos y coordinar con el Legislativo.

La autoridad indicó que el Senado mantiene la disposición de dialogar y avanzar en reformas relacionadas con la administración de justicia dentro del marco constitucional vigente.

Ávila también atribuyó la demora en el tratamiento de algunos proyectos normativos a la falta de respuesta del propio Órgano Judicial. Como ejemplo, mencionó una propuesta sobre la reposición de depósitos judiciales que, según explicó, fue remitida en consulta a esa instancia el 10 de julio por tratarse de recursos bajo su competencia. “Hasta ahora no hemos recibido la respuesta”, señaló.

En criterio del presidente del Senado, el problema de fondo es la necesidad de una reforma judicial integral. Recordó que el año pasado se realizó un taller para abordar ese proceso y señaló que correspondía a la directiva del Órgano Judicial impulsar las mesas de trabajo, las cuales, dijo, aún no fueron instaladas.

“Nosotros estamos trabajando propuestas en distintos ámbitos para reformar lo que se puede hacer todavía sin el cambio constitucional para la reforma judicial”, indicó.

Respecto a una reunión convocada por el vicepresidente del Estado con autoridades del sistema judicial y del Legislativo, Ávila expresó su disposición de participar, aunque pidió una mejor coordinación de horarios debido a que el Senado tiene programada una sesión para ese mismo día.

“Acudiré la primera hora. De ahí me tendré que retirar porque hay la responsabilidad de cumplir con la agenda del Senado”, manifestó.

Autoridades del Órgano Judicial advirtieron con un paro escalonado nacional como medida de presión para demandar una mayor asignación presupuestaria y la atención de otras necesidades institucionales.